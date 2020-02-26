次輪武漢撤僑 66國人抵馬

（芙蓉26日訊）今日再有66名大馬公民在“武漢撤僑行動”中成功返馬！

上述66名大馬公民於今日凌晨1時45分乘搭亞航AK8265班機，從武漢天河國際機場起航，並在今晨6時45分抵達吉隆坡國際機場後，再乘搭專巴前往與機場毗鄰的國家天災管理機構（NADMA）進行初步身體檢驗。

國家天災管理機構總監拿督莫達拉曼召開新聞發布會時指出，當局一共75人本應在這次行動中返馬，惟當中9人因各種原因而無法登機，其中有6人抵達機場後，因身體狀況被拒絕登機，另有3人則因工作原因而無法返馬，以致最終成功返馬的實際人數只有66人，其中包括12名亞航機組人員、9名大馬政府機構代表及2名駐北京馬來西亞大使館官員。

他受詢時指出，當局至目前為止已經安排2次撤僑行動，基於僅剩在疫區的大馬公民不多，因此暫時沒有計劃要展開第三次的撤僑行動，無論如何，已成功返馬的大馬公民，將會被送往“臨時隔離中心”即森州汝來恩斯德鎮高等教育領袖學院（AKEPT），完成14天的隔離後，確保沒有出現任何新冠肺炎（Covid- 19）初步症狀後，才獲准返回家園。

莫達拉曼也讚揚當局第二次展開的武漢撤僑行動，基於累積了首次行動的經驗，顯然這次參與的當局機構人員、醫護團隊、消拯人員及其他支援單位，更系統化地發揮各個單位的角色，令整個防疫工作更加完善及全面。

目前檢驗工作仍在進行中，國家天災管理機構預料將在稍後再召開記者會公佈檢驗結果。