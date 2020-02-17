不要帶人民游花園 吳健南約賽夫丁22日買口罩

（芙蓉17日訊）發文要求部長公布各州至少一間還有口罩出售的零售店名單不獲回應，馬華公民社會運動局主任吳健南再發文“邀約”國內貿易及消費事務部部長拿督斯里賽夫丁一同去知名藥妝店買口罩！

本月15日清晨，吳健南在臉書專頁，針對賽夫丁日前發表“口罩短缺非全國現象”言論，揶揄後者“錯把眼罩當口罩”，並挑戰對方24小時內公布全國各州屬至少一間尚有口罩出售的零售店。

由於部長沒有作出回應，吳健南再於今早10時30分左右發文呼籲賽夫丁“不要繼續忽悠人民和帶人民游花園”，並認為對方應為本身的嚴重失職向人民道歉。

與此同時，為了證明“一罩難求”是否假象，吳健南更在文中“邀約”賽夫丁，於22日（周六）上午11時，一同前往位於芙蓉新城永旺商場的連鎖藥妝店——屈臣氏（Watson）分店買口罩，他更制造了電子“海報”，歡迎所有人民共同見證。

他強調，雖然當局一再強調並非所有國民都需要戴口罩，卻不代表能以此剝奪普通市民買口罩防疫的權力，這是政府保護全民防範疫情的基本責任所在。

“在全球許多國家政府，包括口罩最大出口國的中國，皆紛紛作出限制口罩出口之際，懂得優先保護國民的大趨勢下，作為口罩出產量有限的大馬，卻在這非常時期棄本身國民於不顧，反而繼續允許5家本地廠商接受外國市場訂單，以謀取暴利。”

他認為，各階層人民紛紛“一罩難求”而處於水深火熱中，賽夫丁卻以“指國內口罩供應普遍充足，惟特定州屬如柔佛缺乏口罩”來企圖粉飾太平，直指“這不是貿消部長的失策是什麼”？

吳健南事後接受記者訪問時透露，作為政府應保障國民的基本需求，包括為國內高風險群眾優先提供口罩防疫，如學生、電召車司機或醫務前線人員。

另一方面，詢及為何將購買口罩地點設在該藥妝店，他回應道，這家知名藥妝連鎖店在全馬共有超過500家分行，若最大的連鎖店也出現“一罩難求”的現象，就能證明事實並非如部長所言。