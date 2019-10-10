【台雙十慶】強調守衛主權不是挑釁 蔡英文拒一國兩制









（台北10日訊）台灣總統蔡英文今早在雙十節發表講話，再次重申拒絕一國兩制，強調守衛主權不是挑釁，而是責任。

蔡英文說，距離不遠的香港因為一國兩制的失敗，正處於失序邊緣，中國依然以“一國兩制台灣方案”，不斷威脅台灣，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。

提3大未來目標

她強調，當台灣的自由民主受到挑戰，台灣的生存發展受到威脅，大家就必須站出來捍衛，拒絕一國兩制，是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此最大的共識，一旦接受一國兩制，台灣就沒有生存空間，身為總統，站出來守護主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。

她提及，中華民國已經台灣屹立超過70年，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔，“中華民國台灣”6個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

蔡英文在講話中，揭示下階段台灣的3個目標，要重振台灣人的自信，讓台灣成為世界不可或缺的台灣。

她說，要讓台灣人在自由民主旗幟下， 捍衛主權；持續壯大台灣，強化經濟實力；積極走向世界，讓台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信，讓台灣更強盛，一天比一天進步。

國民黨堅持九二共識

針對蔡英文的雙十講話，國民黨重申反對一國兩制，反對台獨，堅持一中各表的九二共識，希望明年大選，全民用選票守護台灣。