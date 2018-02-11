演中國劇配音遭批出戲 粉絲哀嚎還炎亞綸原音

（北京11日訊）《一路繁花》被形容是2018開年夯劇之一，起初公開的預告是演員原聲收錄，引起眾人期待，實際播出後3個主角都是配音。炎亞綸扮演創業家“林樂清”，第2集一出場就是踩著體感滑板車，穿梭在公司中被眾人輪番喊“林總”，光氣場就秒殺觀眾，向來在偶像劇都是原聲演出，這次換了一個聲音，令眾人相當陌生，觀眾輪番哭訴“配音不好聽，喜歡你的原音”、“為什麼不是原聲”、“這個配音有點彆扭”、“這配音讓我分分鐘出戲了。”

炎亞綸自2008年的《霹靂MIT》就在中國打開知名度，第一次演中國劇就發揮偶像劇男神魅力，有粉絲坦言“我等10年了！”他在戲裡雖然設定是鍾漢良的情敵，但是又會為對方挺身而出，無形中還是男女主角的神助攻，帥到網友苦笑“到底是誰的情敵”、“小天使啊。”

炎亞綸和李銘順為了宣傳新戲，前進東方衛視《今夜現場秀》宣傳。製作單位安排記者提問的橋段，記者問到，“現實生活中，會愛一個人10年嗎？”炎亞綸坦言，“我為了一個人思思念念5年，是我的初戀。”而被問到，“被說好看到像整型是什麼心情？”炎亞綸則笑說，“滿開心的。”同劇演員李銘順則是直接伸手用力摸了炎亞綸下巴，證明是真材實料，此舉讓現場記者全嚇壞。