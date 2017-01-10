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安華起訴《新海峽時報》誹謗案 庭外和解

(檳城9日訊)公正党顾问拿督斯里安华起诉《新海峡时报》与律师南日星诽谤案， 原本今天是相關案件開審的首日，然而雙方律師在 ...
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5萬賄警 2攜鎗毒販遇路檢被捕

（亞羅士打9日訊）2名華裔毒販駕着一輛報失車從南馬運毒到雙溪大年尋找“商機”，途中遇上路檢，竟企圖以5萬令吉賄賂一群交警 ...

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