前砂首長已故丹斯里阿德南遗下的丹绒拿督州议席补选今日举行提名。選舉官韓森宣布，接獲4提名表格，不過獨立人士阿斯波阿都拉提 ...

（雙溪大年3日訊）大年初七人日變忌日！雙溪拉蘭明立善閣閣長陳志樹的次子陳昱佑（25歲）今日凌晨與友人聚會後獨自開車去吃宵 ...