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2017.01.26 Thu
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光明日報徵聘採訪記者(檳島總社/西南區辦事處/北海辦事處)
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彭亨災情反覆 東海岸災民7699人
（關丹、瓜拉登嘉樓、哥打峇魯26日訊）彭亨州水災災情反覆，雖然只是下著陣雨，但關丹和立卑災黎人數仍突破千人，各有1394 ...
覺民AB校擬翻新 6學生砸撲滿捐校
家長下車買食物 女童遭連人帶車載走
龍捲風躲浴缸遭捲起 美婦安全“著陸”
頭條
財神東南來 西北迎喜神 西南接貴神
（檳城26日訊）踏入丁酉雞年，迎接貴神、財神和喜神的位置，分別落在西南方、東南方和西北方。
守衛中鎗 負傷擒匪 保安主管搶銀行失手
休假搶銀行 保安主管持配鎗犯案
反貪會扣押 嫌犯金飾馬賽地
要聞
繞過聯土局董事局 前總監涉濫權案關鍵
嘲諷貪得無厭 郭素沁捉雞短片賀年
訴翁詩傑誹謗 張慶信撤訟
反貪會：急功近利 涉貪者趨年輕化
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愛心突破種族藩籬 印裔婦收留華裔翁
羅靜玲無師自通邊做邊學 紅包封製創意藝術品
為象腳老鄰居籌款 巫裔女解釋善款去向
涉擁自製炸彈及毒品 情侶控4罪狀
評論
【漫畫】再等等
【白話法理】特朗普大帝駕到！
【華山論劍】還有什麼資格談？
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副刊
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應節年花可療癒心靈 花藝師授招擺花營造好意頭
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過年出遊就看App 衣食住行一鍵搞定
良醫
早午餐一起吃代謝緩體重飆 春節三餐應正常進食
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醫路資援系列（完結篇） 擴大FPP推出UD56提高津貼 政府出招挽留專科醫生
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吃東西
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【招牌菜】雞有雞味
【招牌菜】蛋糕組安慰獎３／壞孩子王永升 在烘焙裡找到人生方向
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