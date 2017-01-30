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8匪闖酒店搶劫 用摩多扛走300公斤保險箱

（大山腳29日訊）8名匪徒在大年初二開工，在凌晨4時闖入大山腳柔府一間經濟酒店搶劫，合力扛走一個超過300公斤的保險箱！
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走春失聯 遊沙巴環灘島 28陸客快艇消失

（沙巴．亞庇29日訊）一艘載有28名中國遊客的快艇，大年初一從沙巴開往西北部海域的環灘島時失去聯絡，目前，大馬皇家海軍和 ...

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