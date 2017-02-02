（吉隆坡1日訊）2月份的燃油價格調漲20仙，讓人民怨聲載道，國陣策略宣傳局解釋，大馬燃油價格取決於石油提煉產品的平均價格 ...

（八打靈再也1日訊）公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎指2月份的燃油價格上漲不合理，因為世界燃油價格及令吉對美元匯率，並無任何顯 ...