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活到老學到老 美婦94歲圓夢讀大學 高分畢業取得學位

（檀香山訊）美國一名94歲婦人年輕時為了照顧家庭而放棄深造，她近年毅然重返校園，憑著人生經驗及個人努力，以GPA4.0滿 ...
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雞年金強木弱 民眾賺錢辛苦 藍色催財運

（吉隆坡21日訊）2017年丁酉雞年受到五行組合中“金強木弱”的影響，木主財星，民眾賺錢會較辛苦且多有抱怨，建議可善用水 ...

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