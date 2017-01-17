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2017.01.17 Tue
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馬袖強：待首相首肯 民政欲交換4選區
（布城16日馬新社訊）民政黨拿督斯裡馬袖強說，該黨準備與國陣成員黨在來屆全國大選，交換4個議席上陣。
只收1包裹拒簽 2單據惹怒 快遞員踢我屁股
趴滑輪板切材料不覺辛苦 半截人賣調味醬料
又有人攀上“IPOH” 怡市廳矢言將對付
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收貨鬧糾紛 惹怒快遞員 摑踢美髮師
（新山16日訊）34歲美髮師申訴，她原本應該收到兩個包裹，但快遞員只送來一個，卻要求她簽下2張收貨單，她因此一口拒絕，豈 ...
車停公寓被鎖輪 拿督斯里鐵剪打保安員
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