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彭亨災情反覆 東海岸災民7699人

（關丹、瓜拉登嘉樓、哥打峇魯26日訊）彭亨州水災災情反覆，雖然只是下著陣雨，但關丹和立卑災黎人數仍突破千人，各有1394 ...
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財神東南來 西北迎喜神 西南接貴神

（檳城26日訊）踏入丁酉雞年，迎接貴神、財神和喜神的位置，分別落在西南方、東南方和西北方。

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