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2017.02.02 Thu
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燃油價 為何漲
（吉隆坡1日訊）2月份的燃油價格調漲20仙，讓人民怨聲載道，國陣策略宣傳局解釋，大馬燃油價格取決於石油提煉產品的平均價格 ...
大寶森節列吉特假
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燃油價為何漲
（八打靈再也1日訊）公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎指2月份的燃油價格上漲不合理，因為世界燃油價格及令吉對美元匯率，並無任何顯 ...
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