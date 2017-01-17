（布城16日馬新社訊）民政黨拿督斯裡馬袖強說，該黨準備與國陣成員黨在來屆全國大選，交換4個議席上陣。

（新山16日訊）34歲美髮師申訴，她原本應該收到兩個包裹，但快遞員只送來一個，卻要求她簽下2張收貨單，她因此一口拒絕，豈 ...