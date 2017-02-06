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屋瓦擊傷女子 小販觀看失腰包 疑匪放鞭炮趁亂偷竊

（怡保5日訊）鞭炮炸開巴剎屋頂，瓦片掉落擊中一名協助母親賣菜的女大學生，造成她頭破血流。由於巴剎一名年長小販在回頭觀看意 ...
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魔爪伸校園 學生被利用 冰淇淋誘販毒

（亞羅士打5日訊）毒販魔爪伸入校園，僅以一枝冰淇淋的低廉酬勞，就能利用學生充當跑腿販毒。

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