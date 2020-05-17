馬智禮：一旦巫統翻身 土團大選等著被“屠牢”

（八打靈再也17日訊）土團黨新邦令金區國會議員馬智禮表示，若土團黨無法阻止巫統重振，土團黨將會在第15屆大選蒙受重挫，甚至會被巫統掐著脖子來“屠宰”。

也是前教育部長的他，在部落格發表一篇名為《取代巫統的土團黨怎麼了？》的文章時直言，隨著柔佛、馬六甲、霹靂州變天，國盟的國州議員受委出任政府相關公司（GLC）高職，現今的巫統猶如是浴火重生了。來臨的第15屆大選，土團黨的情況恐不太樂觀。

他寫到，土團黨黨員和領袖須把眼光放得更長遠些，如果是愛惜這個黨，不要僅是安於現狀，贏了掌聲，卻賠上了整個邨莊。

“期望巫統能維持土團黨現有的議席，也意味著讓路給巫統重掌主導權，並根據他們所擁有的議席，委任巫統主席拿督斯里阿末紮希為第9任首相。”

馬智禮強調，有道是：“一山不能藏二虎”，土團黨賦予使命在巫統選區上陣，與該黨成立初期以土著利益為主的理念一致，也是在國家政治新格局下取代巫統的地位。

嬴13國席成功率約25%

他說，土團黨在第14屆大選中競選的52個國會議席，贏得了13個席位，成功率約25%。

而在票數上，土團黨52名候選人所獲得的總票數為71萬8648張，投票選民是257萬3505人，或約占總數的28％。

他聲稱，在土團黨所贏取的13個議席中，涉及的選民總數為76萬零925人，74.0％是巫裔、21.3％華裔和5.2％印裔及其他。

他表示，土團黨13名候選人所獲總票數為30萬1681張，相等於總投票率的48.2%。在每100名支持土團黨的選民當中，便有57名巫裔、37名華裔、6名印裔及其他。這就是土團黨的支持力量，該黨獲得的選票有3大主要來源。

“具數目龐大的基層黨員是巫統和伊斯蘭黨強大的原因，比如土團黨在士毛月只有1個支部，在丹絨比艾只有5個支部。沒基層，土團黨如何堅持下去？”