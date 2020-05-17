恢復人民賦予委托 希盟矢奪回政權

（吉隆坡17日訊）希望聯盟強調，不會放棄奪回國家執政權的努力，並以恢複人民賦予的委托，重新掌政為優先目標。

人民公正黨主席拿督斯里安華、國家誠信黨主席莫哈末沙布、民主行動黨秘書長林冠英、土著團結黨主席敦馬哈迪和沙巴民興黨主席拿督斯里沙菲益阿達，於今日在一篇聯合文告中如此表示。

“希盟主要領導人連同馬哈迪和沙菲益阿達於今日在一場由安華主持的會議中，針對明日重新召開的國會商討對策。”

“會議達成一致協議，將以恢複人民賦予的委托，重新掌政為優先目標。”

希盟指出，基於首相丹斯里慕尤丁未能於明日的國會中檢驗所獲得的支持，在野黨因此認為政府的合法性存有問題。

“在野黨也對慕尤丁為了爭取國會議員對其支持，通過委任政府相關公司職務和部長級大使的舉動感到擔憂，並認為這是一種不良做法，打亂希盟在22個月前開始的機構改革進程。”

“在野黨認為，隨著涉嫌一個馬來西亞發展公司（1MDB）洗錢案的里紮阿茲獲釋，它也釋放出一個訊息，即涉及數名個政治人物的其他個重大案件，也將以相同的方式解決。”

希盟指出，國盟政府新成立的幾個內閣部門的撥款至今仍未獲得國會通過，有關部門所花費的任何開銷，無疑也將引發疑問。

希盟說，它們於今日的會議中，也同意慕尤丁所宣布的2600億令吉經濟刺激配套還未獲得國會通過，所以國會議員必須有機會針對有關經濟刺激配套進行辯論，以確保為人民提供的援助不會出現紕漏。

“國會必須是一個可以良好運行的民主機構，以確保制衡進程可以不受限制地進行。國會也是一個考驗與驗證首相的支持，以及商討、辯論及決定法案及人民問題的地方。”

與此同時，希盟強調，對政府於明日國會會議只進行國家元首開幕的議程感到不滿。

為了即時解決人民所面對的問題，希盟重申國會會議必須有辯論環節的立場。