大雨2小時 威南爪夷成澤國

（威南17日訊） 威南地區中午12時左右下起傾盆大雨，雨勢持續將近2小時，雨停後山水衝瀉，惹爪夷河氾濫倒流，聯邦大道和雙溪爪夷店屋區一片洪洋，水位接近2呎，聯邦大道交通一度中斷，只有大型交通工具才能涉水而過。

從吉南雙溪堡瀉下的山水，帶著滾滾黃泥淹沒道路，導致道路和溝渠難分，一些車輛也死火在路中。

爪夷區州議員方美錸下午在爪夷再也花園現場直播。他在受詢時表示，每當吉南一帶山區傾盆大雨過後，適逢河水“死潮”期，河水不勝負荷，惹爪夷河下游就會遭殃。

“今天的情況看來比以前嚴重，爪夷再也店屋水位約2尺，聯邦大路小型交通工具雖然能冒險涉水而過，但為了安全，從新邦安拔南上及高淵北上來車輛都需繞道。”

目前民眾車輛都繞道章角達因路，以避免水患。

另外，華都交通燈三岔路因為道路底下排水道無法負荷，水淹上馬路1尺深，影響來往交通。

武吉淡汶區州議員吳俊益接到通知後巡視積水區，包括華都工業園馬來甘榜、爪夷大街崇光禮堂旁老店屋、德教會旁廉價屋等，其中華都三岔路口災情較嚴重。

吳俊益受詢時表示，他第一時間聯絡了威南縣長、市長、公共工程局縣及水利灌溉局各相關部門官員前來巡視，大雨過後水位慢慢消退。

此外，吳俊益也立即組織團隊派發救濟糧如魚、菜、油、快熟面和米粉給23戶受水災影響的家庭。

他說，受水災影響情況不嚴重，多數災民家里地席和地毯在進水，幸好沒有破壞家俱。