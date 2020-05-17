諾希山：憂散播病毒 或加強執法阻跨州

（布城17日訊）隨著越來越多人試圖跨州，衛生部將與國家安全理事會以及多個相關機構召開會議討論，如何加強執法力度。

衛生總監拿督諾希山說，衛生部擔憂，一旦紅區的居民隨意跨州，可能會把新冠肺炎病毒帶到綠區，導致綠區淪陷。

他於今日下午在記者會上說，我國必須借鑒伊朗等國家的經驗，這些國家的人民在佳節回鄉，結果導致病例上升，加劇疫情。

“因此，我國不允許隨意跨州，也鼓勵人民在家閉門慶佳節，遵守保持社交距離及勤洗手的指南。”

鼓勵人民在家閉門慶佳節

“若不遵守指南，我國的病例勢必會上升，衛生部已發布抗疫指南，若人民不自律遵守，政府將執法嚴辦。”

諾希山指出，截至5月17日，共有971宗新冠肺炎病確診病例的患者曾有跨州史，而且這個感染群占了總確診病例的14.1%，因此，跨州行為導致確診病例的情況確實令人擔憂。

他於今日下午在衛生部召開的匯報會上說，國內49個新冠肺炎感染群中，與跨州行為有關的感染群便有18個，其中10個屬於依然活躍的感染群。

他坦承，看到跨州的民眾日益增加，尤其是佳節即將到來，這讓衛生部感到擔心。

他指出，涉及跨州的確診病例令人擔憂，尤其是在落實有條件行動管制令後，跨州還在持續發生。

與此同時，諾希山說，為了確保民眾高度配合有條件行動管制令條例，衛生部感謝警方的執法行動，因這也有助於民眾不濫用政府給予的放寬。

再添22確診 活躍病例1210宗

截至周日中午12時，國內新冠肺炎確診病例再添22宗，同時沒有新增死亡案例。

衛生總監諾希山說，在這22宗新增確診病例當中，有5宗是境外輸入，其餘17宗是本土感染，當中9宗涉及外籍人士。

他說，國內累積確診病例達6894宗，活躍病例為1210宗。

“周日有59人已康複及獲準出院，至今已有5571宗病例已全面康複及出院，或占總病例的80.8%。”

“目前有13人在加護病房接受治療，其中7人需要依靠呼吸器。”

他說，周日沒有無新增死亡案例，累積113人死亡，或占總病例的1.64%。

針對新增的5宗境外輸入病例，諾希山說，這些馬來西亞人是分別從英國、美國、埃及和印度返國。

他說，目前共有3萬6900名馬來西亞人回國後接受強制隔離，當中有369人確診。

至於在完成14天隔離期且沒有感染冠病的回國馬來西亞人有2萬8984人。

2隔離議員 未接受國會複會前檢疫

衛生總監諾希山透露，有2名國會議員因為目前正在隔離，因此沒有接受衛生部為國會於周一複會而為國會議員進行的新冠肺炎病毒檢驗。

他說，這2名國會議員是因為曾與確診病例曾有近距離接觸，目前仍在隔離期。

無論如何，他沒有透露2名國會議員的身份。

諾希山說，衛生部為國會複會而進行的檢驗工作共收集了950人的樣本，這950人的檢驗結果都呈陰性。

“共有10人缺席檢驗，其中2人是正在隔離的國會議員，另外8人則是國會職員。”

伊集會感染群再增11確診

衛生總監諾希山說，大城堡清真寺伊斯蘭傳教士大集會確診病例於周日再增11宗，令這個感染群至今已有2575宗累計病例。

“衛生部為這個感染群收集了3萬8911人的樣本及進行檢驗；確診的集會出席者有767人，其餘則是被出席者傳染的病例。”

周日還有3個感染群也出現新病例，即：烏魯冷岳雙溪雷感染群（新增3人確診，累計187病例，其中158人已康複）、秋傑路巴剎感染群（新增2人確診，累計81病例，其中42人已康複）及半山芭感染群（新增1人確診，累計33病例，其中2人已康複）。

至於實施加強行動管制令的八打靈再也舊區奧曼路巴剎，沒有新增病例，累計病例維持在28人，包括21名非公民。

康複者捐贈22包血漿供研究

衛生總監諾希山說，衛生部目前有22包由新冠肺炎康複者所捐贈，供衛生部研究及確診患者使用的血漿。

他透露，9名捐贈血漿康複者中，當中有3人捐贈了兩次血漿，每次捐贈500毫升的血漿。

他說，衛生部已經準備好血漿，若有需要，除了會在吉隆坡分發血漿供應，也會在砂拉越和沙巴等地區分發。

“問題是什麼時候使用？我們已經有血漿容量，如果是用在免疫力差的患者，血漿帶有高抗體。”

諾希山也透露，目前還有10名康複者主動要求捐贈血漿供衛生部研究，但在他們捐贈前，會先對他們進行檢驗。

9醫院獲分配抗病毒藥物試驗

衛生總監諾希山透露，國內有9間醫院獲得分配讓患者接受抗病毒藥物“瑞德西韋”（Remdesivir）的試驗，但這藥物的使用已隨著患者人數的逐漸減少而降低。

“衛生部是針對新冠肺炎第四和第五級患者使用瑞德西韋進行治療，由於加護病房患者人數減少，其他醫院仍對使用該藥物兩周進行研究。因此，試用藥物治療正在使用的階段。”

他表示，使用瑞德西韋藥物的患者至今沒有出現任何問題。

“這是治療的方法，我們也給予患者其他藥物，而這是根據世界衛生組織所選定的藥物。”

勿用手擦眼睛接觸臉

針對新冠肺炎病毒有可能通過眼睛傳播的問題，衛生總監諾希山勸告民眾勿用手擦眼睛及接觸臉。

“最重要是保持一公尺社交距離，這樣我們已經築了第一層防護堤。”

他再次提醒，民眾在公共場所應戴口罩及勤洗手，不要用手接觸眼睛及和臉，這是衛生部給予的勸告。”

另外，諾希山說，他所指的感染新冠肺炎高風險群體為65歲以上，尤其患有慢性疾病，如糖尿病及高血壓的樂齡人士，小孩則是年齡12歲以下。

“我不鼓勵家長帶年齡12歲以下孩子或65歲以上的樂齡人士到診療所或醫院，因為擔心他們受到病毒感染。”