防長：僥倖心態後果自負 闖關返鄉回程未必得逞

（布城17日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利提醒該些僥倖在軍警設置的路障闖關成功，跨州返鄉的人士，在回程時未必會得逞，屆時他們將面對受困於家鄉，無法返回工作崗位的窘境，後果自負。

“我知道，很多人都非常想念在家鄉的父母和家人，但是，健康比一切重要，不要讓自己成為散播冠狀病毒病的傳染者，把病毒傳染給家鄉的家人。”

受困家鄉無法回城

他今日出席了行動管制令執行跨部門特別會議後，在例常的記者會上受詢及仍有很多人試圖闖過路障跨州返鄉，甚至有人宣耀自己成功的“威水史”問題時，如是指出。

“僥倖闖關成功的人肯定很開心和覺得好玩，但我要提醒，他們在回程時一樣要面對路障和經過排查，屆時，他們未必能得逞，一旦被令折返，他們將受困在家鄉無法回到城市的工作崗位。”

依斯邁沙比利說，在有條件管制令下，政府已經給於很多方面的“松綁”，實際上，國家安全理事會收到的反饋是，大多數人反對放寬，並促請政府收緊管制令。

“我本人接獲不少手機應用程式whatsapp簡訊，問為什麼政府要放寬管制？舉例，政府允準20人以下的開齋聚會，這引起很大的反對聲浪。”

他指出，政府實行管制令的目的是遏制冠病疫情的散播，目前的確診病例數字相當“漂亮”，從3位數減至雙位數，最低是16宗。

“若這趨勢持續下去，如確診病例跌至個位數，衛生部到時可能作出“最好”的決定，給予更多放寬，在此之前，請多加忍耐。”

防長：獲外國居留權國人 管制結束前不能回馬

依斯邁沙比利指出，政府允許取得外國永久居留權的大馬人在有條件行動管制令期間到有關國家去，但這將是“單程路”，即在有條件管制令結束之前，他們不能回來大馬。

“例如，英國已重新開放航班，擁有英國永久居留權的大馬人可以出境大馬到倫敦去，但在有條件管制令結束之前，他們不獲準重回大馬。”

他說，我國依然實施“鎖國”政策，即不允許外國人入境大馬。

須14天強制隔離

他說，在國外的國民是可以回到大馬，但必須進行14天的強制隔離。

另一方面，針對政府是否會在有條件管制令期間遺返被逮補的偷渡者和非法移民問題，依斯邁沙比利指出，企圖偷渡進入我國而在邊境被攔截的偷渡者，將會即時被驅逐離開我國邊境。

“例如早前發生的羅興亞難民乘船欲偷渡到我國，被我國執法當局發現後遭到驅離，很多人指責政府的做法，其實政府並不殘忍。”他說，至於已進入我國的非法移民一旦被捕，將會被控上法庭受審，他們將在服刑後被遺返原屬國，費用由他們自行承擔。

可返校進行學術活動

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利宣布，國內462所高等教育學府的3萬1503名碩士和博士研究生，獲準立即返回校園進行學術活動。

他指出，執行行動管制令部長級特別會議昨日批準了建議，允許碩士和博士研究生立即開始其學術活動。

依斯邁沙比利表示，由於這些學生需在實驗室或工作室進行物理研究，需要使用特別器材，因而獲得準許可以立即開課。他說，由於涉及的人數並不多，平均每所高等教育學府只有約60名研究生獲準複課，因此預料不會造成太大的影響。

娛樂中心暫禁開放

依斯邁沙比利指出，夜總會和酒吧等屬於娛樂中心，至今還是被禁止開放。

他促請人民一旦發現有這類場所違反禁令，即向地方當局，以便採取查封的行動。

他在受詢及發現有許多夜店“偷偷複工”的問題時強調，對於任何不遵守標準作業程序或禁令的業者，政府不會作出妥協。

此外，他說，在有條件行管令期間，所有學校將會關閉，不得複課，不論是政府學校、私人學校，以及國際學校。

“在我國的國際學校也必須遵守我國的法律，一旦接到投報，教育部將會進行調查和下令學校關閉。”

針對任何舉辦活動的主辦單位受促制定新聞從業員的標準作業程序（SOP）問題，他指出，國家安全理事會正在着手準備有關的SOP。