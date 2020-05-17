經濟飯檔需服務員盛菜 檳食肆禁自助點餐

（檳城17日訊）雖然檳州所有食肆從本月18日起獲准有條件恢復堂食，但所有食肆規定不允許提供自助（self-service）式點餐。

檳島市長拿督尤端祥說，由於有人提出自助點餐的問題，因此他有必要強調，所有食肆不允許提供自助餐，包括經濟飯檔口都須由服務員為顧客盛菜餚。

他稱，檳州政府自本月15日開始允許商場、酒店及快餐店恢復堂食，檳島市政廳在這幾天進行了檢查，發現所有業者都遵守地方政府所擬定的標準作業程序（SOP），有些食肆雖已獲准恢復堂食，但一些業者因需時間準備而還未開放堂食。

業者皆遵守SOP

他今日與檳州地方政府委員會主席佳日星及威省市長拿督羅查里召開記者會時也聲明，至今該廳仍不允許夜市復業。

週一起第二階段開放 咖啡店餐廳准堂食

佳日星指出，自政府宣布本月15日起進行第一階段的堂食開放後，檳島共有720間食肆（商場361間、酒店213間及快餐店146間）獲准恢復堂食，威省則有167間食肆（商場35間、酒店16間及快餐店116間）獲恢復堂食。

他說，第二階段即18日起各大咖啡店或餐廳將可堂食，屆時檳島和威省獲准恢復堂食的食肆將分別增加至3920間及5762間。

“讓各領域復工及允許堂食雖符合刺激經濟的願望，但政府更注重的是保障人民的安全與健康。新冠肺炎疫戰還未結束，全球疫情可能延續到明年或直到疫苗面世，衛生總監也勸人民勿鬆懈，以免爆發另一波疫情。”

他認為，民眾要享受堂食自身也須負起責任，遵守政府所規定的標準作業程序。

他重申，食肆業者須遵守州政府14項標準作業程序，尤其在入口處測量顧客體溫。為自身與家人的健康，他相信民眾及業者都會遵守堂食條規。

佳日星還說，截至昨天，檳島市政廳共檢查了14萬4580間商店，遵守率達99.6%；威省共有18萬513間已被檢查，遵守率達99.31%。

他感謝前線人員及檳民，因為若沒有前線人員的辛勞值勤及人民的配合，檳州也無法達到如此高的遵守率，因此希望人民勿鬆懈，繼續讓檳州保持“綠州”地位。

羅查里補充，檳威兩地市政廳將進行突擊檢查，若發現業者不遵守標準作業程序，配合警方依法對付，包括在1988年傳染病控制及防範法令（342法令）及地方政府條例下，撤銷業者的執照及勒令業者關店。

他勸請民眾，若發燒、咳嗽或感冒，即使不是感染新冠肺炎，但為了他人的健康著想，不要去公共場所。