暫住親戚客廳 找工籌醫藥費 女子救癌母放棄醫生夢

（吉隆坡17日訊）“希望媽媽能活下去，親眼見證我當上醫生的那一刻……”今年剛過去的母親節，對甫獲醫學學位的劉儀欣來說非常不一樣。心愛的媽媽在數個月前確診肝癌第三期，每月需要1萬6000令吉的醫藥費，她最終被迫放棄當實習醫生的計劃，四處尋找工作賺錢，因無法負擔租金，母女倆暫住親戚的客廳沙發，懇求大眾伸出援手籌集醫藥費，給媽媽一個活下去的機會。

去年的母親節，母女倆一同穿上漂亮的衣服開心慶祝，臉上是掩蓋不住的喜悅；今年的母親節，她陪著臥病在牀的母親，母女倆雙手緊握，面對龐大的醫藥費一籌莫展，強烈的對比讓人無限唏噓。

劉儀欣提到，52歲的媽媽陳麗美為了給她最好的教育，過去25年來都不辭辛勞兼職數份工作，除了當洗碗工人，也會打些零工賺取更多的收入維持她的學費和生活費。

劉儀欣並沒辜負媽媽付出勞力與汗水的栽培，成功獲得了醫學學位，且即將分配到醫院當實習醫生，帶著媽媽的期許一同往夢想前進，然而，數個月前媽媽被確診肝癌，這個消息猶如一顆震撼彈，讓母女兩人原本安定的生活瞬間被攪的翻天覆地。

母打數份工讓女兒讀醫

她在親自書寫的公開求助信中提及，由於她目前沒工作，所以無法負擔每月1萬6000令吉的醫藥費，為了讓媽媽能繼續獲治療，她被迫放棄當實習醫生的機會，先找其他工作緩解當前的財務危機。

“我們來自怡保，由於媽媽必須到馬大醫院接受治療，而我們也沒能力租房，所以只能求助親戚讓我們暫時住在他們的客廳里。”

劉儀欣無奈的表示，今年當所有人正在開心慶祝母親節的同時，她和媽媽只能在親戚家盼著奇跡的出現。

她說，媽媽那麼多年以來，從來都沒要求過任何東西，唯一的心願就是希望女兒能完成當醫生的夢想，為此，她懇求各位善心人士，慷慨解囊幫助媽媽延長生命。

“我希望媽媽能活著，親眼看到我當上醫生，看到我幫助更多的人，回饋這個社會；如果能擁有這個機會，我保證我必定會成為一名好醫生。”（TKM）

不適合化療 每月藥費1.6萬

劉儀欣（25歲）指出，爸爸長期在柔佛工作，已有許多年沒有見面，2名哥哥和姐姐則在新加坡有了各自的家庭，她和媽媽多年來都是相依為命，靠著媽媽身兼數職過活；媽媽病倒後，醫藥費的重擔便落在她的身上。

她向《光明日報》說，哥哥和姐姐都有了自己的家庭，沒能力分擔高額醫藥費，而爸爸則多年來鮮少資助過家中開銷；她曾想過要外出打工賺錢，奈何行動管制令期間，她根本找不到工作。

她聲稱，她是在去年10月畢業並獲醫學學位，從砂拉越飛返怡保，準備與媽媽展開新生活。隨後發現媽媽的身體出現狀況，開始有疲勞、想嘔吐癥狀，直至媽媽出現流鼻血情況前往醫院檢查時，才發現她患上癌癥。

“醫生說，媽媽的情況不適合化療，只能靠吃藥物，每月的醫藥費是1萬6000令吉。”

她補充，母女二人靠著向親戚借錢支付醫藥費，而媽媽的身體也非常虛弱，雖然能進食，但很容易疲倦，走兩步就會感到累和辛苦。

求助心聲拍成視頻

愛馬慈善機構（Love Malaysia Organisation）正積極協助病患陳麗美籌款，以便支付每月固定的藥物開銷和後續治療。

對此，劉儀欣深表感激，同時也希望能盡快找到一個住所和日常必需品的捐助。

“最終希望有足夠的資金能讓媽媽在私人醫院得到最先進的細胞療程。我希望能透過大家的幫助，改變我的遭遇。在此感恩大家的幫忙。”

愛馬慈善機構也將劉儀欣求助的心聲拍攝成視頻，並上載到優管，有意瞭解者可按進鏈接https://www.youtube.com/watch?v=O6TgkxiQYqI。

◆捐款方法

捐款可以支付：Maybank帳號5627 5969 0033

（Pertubuhan Cintai Malaysia/Love Malaysia Organization （PPM-007-12072018）

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