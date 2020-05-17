上任第14任吉大臣 沙努西宣誓就職

（亞羅士打17日訊）吉打州伊黨仁那里區州議員莫哈末沙努西今午3時，宣誓就任吉州新大臣職，吉州正式走入吉州國盟執政時代。

沙努西是於下午2時40分抵達達魯阿曼州行政大廈內。隨後，他到吉州蘇丹辦公室，在吉州蘇丹端故沙烈胡丁殿下面前宣誓就任吉州第14任州務大臣。

據了解，沙努西在完成就職禮後，就會在該大廈會議廳內以大臣身分召開首次記者會。

召開首次記者會

46歲的沙努西曾是吉州第10任州務大臣丹斯里阿茲占的政治秘書，目前是全國伊黨選舉主任和吉州伊黨署理主席。

他在2018年大選出征仁那里州席，他在三角戰中成功以2455張多數票擊敗巫統和希盟對手。

在希盟執政吉打州時，他是擔任吉州議會反對黨領袖。

12年前曾任阿茲占政秘 現為次位伊黨大臣

現年46歲的莫哈末沙努西是仁那里區州議員。12年前的他是吉州首名伊黨籍大臣丹斯里阿茲占的政治秘書；12年後的他則是吉州第二名伊黨籍大臣。

沙努西畢業於檳城理大政治學系。

2008年伊黨首次贏得吉州政權，大選敗陣的他受委大臣政治秘書。沙努西任內全心全力付出，阿茲占病重時都守在身邊，他的付出和效忠令人欽佩。

2013年大選，沙努西未獲委派上陣，但他仍全力協助阿茲占備戰，以及陪伴阿茲占走完人生最後一程。2018年，沙努西再次出征仁那里州席，並在三角戰中以2455張多數票擊敗巫統和希盟對手。

隨後受委為吉州議會反對黨領袖。他也是全國伊黨選舉主任，曾擔任伊黨吉州署理主席和宣傳主任等要職。

沙努西出生於1974年8月4日，在仁嶺甘榜雙溪鮑土生土長，他在13名兄弟姐妹中排行第七。

他啟蒙教育是在錫縣五英哩小學就讀，隨後在雙溪大年蘇丹莫哈末基哇、錫國中和玻州德瑪國中完成中學和中六課程。

他與任職教師的妻子祖絲瑪萊拉妮共結連理後，育有5名現齡介於6歲至20歲的兒女，一家七口組織一個幸福家庭。

過去，沙努西也曾擔任過的職務包括在1998年至2002年任檳城消費人協會教育組官員、2002年至2004年擔任社群團結與發展機構（IMPAK）執行秘書、2010年至2013年任吉州水供公司（SADA）董事等。

沙努西過去都很積極參與人道救援工作，即使需兼顧州議員和吉州議會反對黨領袖的要職下，他都妥善分配好時間，到多個國家參與救援，包括了緬甸、孟加拉、敘利亞、土耳其和也門等。

由於他有多次參與人道援助的經驗，他在近數年來，都獲伊黨受委擔任領隊帶領人道救援隊伍到海外展開救援工作。

值得一提的是，沙努西於2018年大選後，帶領吉州伊黨拯災團隊（PASRelief ）前往印尼龍目島地震災區賑災，卻巧遇當地再度發生6.3級地震。

當時人在當地的沙努西兩度親歷震動，所幸吉人天相安全回國。