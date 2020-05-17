吉土團希盟垮台 慕克力辭大臣

（亞羅士打17日訊）吉打土團與希盟州政府正式垮台，吉州原任州務大臣拿督斯里慕克力今早覲見蘇丹後，宣布即起辭去大臣職。

慕克力也是土團黨署理總裁，他今早在7名原任行政議員和支持者陪同下，在達魯阿曼州行政大廈召開記者會說，他被通知指土團希盟聯合州政府已失去多數議席優勢。

吉希盟被擊倒

他說，他作為大臣也失去多數州議員的支持，因此他宣布辭去大臣及大臣所掌管的所有官職，即時生效，行政議員團隊也跟著解散，以讓吉州政權更迭順利進行。

這也是慕克力4年二度擔任吉州大臣，但任期未屆滿就被彈劾下台。首次是因被同僚投不信任票而辭職改換新大臣，此次則是失去多數議員支持且需辭呈。慕克力指出，吉州國盟掌握23席多議席取得政權，相反的，2名土團州議員加上希盟議席只有13席，淪為反對黨。他強調，當年2016年他因批評時任首相拿督斯里納吉涉及一馬發展有限公司醜聞，最終他一人遭同僚逼宮呈辭。

可是，他說，這次不僅是他一人受牽連，而是吉州希盟被擊倒，人民在509大選時支持票選出的州政府，在希盟執政滿2年卻被“後門政府”奪權。

他坦然接受結果，他和土團黨安南武吉州議員拿督阿米魯丁，會繼續與吉州希盟並肩作戰，堅守扮演好吉州反對黨的立場直至來屆大選來臨為止。

陪同出席記者會7名原任行政議員是來自行動黨的陳國耀、誠信黨的拿督依斯邁沙列、阿斯米魯和莎米沙益、公正黨的黃思敏、拿督占利尤索夫和蘇慕根、吉州誠信黨主席拿督巴羅拉茲和哥打達魯阿曼區州議員鄭瑞隆。

6州議員倒戈致倒台

慕克力說，吉州土團黨希盟州政府之所以倒台，是因為有2名州議員退出公正黨和支持吉州國盟，加上另有4名土團黨議員聽從土團黨總裁兼首相丹斯里慕尤丁的指示，倒戈相向支持國盟，促成吉州原有州政府倒台。

他指出，至今沒有一名背叛他的土團黨或公正黨議員坦承他們是基於不滿什麼而對他投不信任票。

“他們給我的理由反而是說接到‘上層’的指示，那所謂的人士到底是誰？莫非黨領導層的指示，也可當為是對一個大臣投不信任票的理由？”

慕克力指出，雖然慕尤丁是通過現任內政部長拿督斯里韓沙再努丁密謀來絆倒他，但真正的始作俑者其實就是納吉，主要是為了擺脫醜聞罪名。他說，他在這次黨選挑戰慕尤丁競選總裁職，他相信前者也因受到了威脅，才會在州政權上對他做出對付行動。（YLS）

第四個政權更迭州屬

希盟早前失去聯邦政權後，當時吉州希盟仍選擇和土團黨合作，但苦撐約3個月後還是失去多數議席，成為繼柔佛、馬六甲和霹靂後，3個月內第4個政權更迭的州屬。

吉州伊黨和巫統議員於上週日（10日）與伊黨中央領袖召開閉門會議後，開始露出吉州變天在即的端倪。隨後，2名原任公正黨州議員即西塘州議員林桂億和魯乃州議員阿茲曼於本月12日宣布退黨和支持吉州國盟組新政府。

吉州蘇丹殿下於本月15日召見吉州36名州議員，以掌握吉州政局新局勢。吉州議席共有36席，分別伊黨15席、巫統2席、獨立人士2席、公正黨5席、土團黨6席、誠信黨4席及行動黨2席。

不會入稟挑戰國盟

慕克力強調，吉州國盟根據合規程序接任吉州政府政權，既然一切都已塵埃落定，他不會因失去政權而入稟法庭提出挑戰。

“他們（國盟）是在合法及合理的方式，包括掌握多議席下拿下吉州政權，因此，我沒有其他理由有必要將此事告上法庭。”無論如何，他強調，縱使他和希盟同僚淪為吉州反對黨，但他們的鬥爭不會就此停止，反之會繼續抗爭到底。

慕克力也譏諷吉州國盟急著在本月18日前奪取吉州政權，應該是為了要作為甫在本月16日生日的首相慕尤丁的“生日禮物”。

他說，這2個月，國人正努力對抗新冠肺炎病毒，現在又是穆斯林齋戒月和準備迎慶開齋節，國盟卻做出奪權行動。“為什麼還定下目標要在18日前，18日也只是國會復會的日子，與吉州毫無關係。”

不影響競選土團總裁

慕克力說，他辭大臣職不會影響他競選土團黨總裁高職的結果，反之，大家應該了解，在政壇中，尤其是在馬來人政治思維裡，那些經常被欺負的人，通常會獲得同情和支持。

他說，今日的遭遇會激勵他勇往前行，期間他接獲很多黨員的簡訊，紛紛對他的遭遇大抱不平。

因此，他有信心在這些黨員下，可在黨選擊敗慕尤丁，領導土團黨走回正軌路。

慕克力4年來2度擔任大臣皆遭彈劾下台，他自認本身的政治生涯起起落落，並笑言低潮多過起伏。他形容政治之路絕不會平坦，或平步青雲，他不會因二度遭彈劾下台而放棄鬥爭。

另外，他說，吉州人民或許至今還釐不清當今吉州政壇出現的變化，也有人問他為何需要辭職。不過，他與吉州希盟州議員已達成共識，接下來會安排到各自選區，向選民清楚交代事情的來龍去脈。