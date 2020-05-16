與確診者同住 ​14外勞送隔離中心

（吉隆坡16日訊）半山芭區半加強行動管制令邁入第二天，衛生部設置至少12個帳篷做為檢測中心，為居民及外勞進行新冠肺炎病毒檢測。當中有14名外勞，曾與確診病患有密切接觸而被送往隔離中心進行隔離。

這14名外勞與早前確診的病患同居一屋，他們是在今午12時50分，坐上2輛消防及拯救局的巴士被送往隔離中心。

設置12檢測中心

當局是在靈鹿路（Jalan Kancil）及1/77C路設置帳篷。所有出入半封鎖範圍的衛生部官員都須接受全身噴射消毒，做好防疫措施。

據了解，富都路交通燈前的摩多店直到街尾的莊麗（D'Majestic Palace）酒店路段，和沿著汶萊路的商店，包括汶萊2路直到汶萊3路的慎忠行大廈外圍路段，都放置鐵蒺藜網，並有軍警嚴格駐守。遭封鎖的路段包括2條路之間的蘭達路。

富都廣場、The Store購物商場及綜合商業廣場（ICC PUDU）則不在半封鎖的範圍，業者可如常營業。

警沒接獲外勞逃走投報

針對有指，所有居民包括本地人都不可離開半加強封鎖範圍一事，金馬警區主任法米助理總監沒正面回應，僅強調，所有接受檢測的居民須依據衛生部指示，配合在封鎖範圍內進行隔離。

他表示，警方也沒接獲昨天有至少8名外勞透過鐵蒺藜網的縫隙逃走的投報。

此外，緬甸非政府組織則準備了200份飯盒，讓軍警轉交給半封鎖區內的緬甸外勞享用