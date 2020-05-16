闖關跨州返鄉過開齋 即起開罰1千

(布城16日訊)國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，盡管當局勸阻人民不要返鄉過開齋，但返鄉的趨勢顯然存在，單是昨天，警方就阻擋了508輛企圖跨州返鄉的車輛，並喝令他們掉頭。

他說，隨著開齋佳節即臨，警方已經加強州界的防守，在全國主要公路設立146個路障，而昨天就檢查23萬8500輛跨州車輛。

他表示，截至昨天，警方今是採取比較溫和的方式勸阻民眾跨州返鄉，可是看來這個方式無法有效阻遏民眾返鄉的欲望，因此從今日起，警方將會改以直接發出傳單的方式對付跨州返鄉者。”

“我希望不要到這個罰款1000令吉的地步，民眾只需要遵守SOP，不要跨州返鄉就可以避免不見1000令吉。”

72人違SOP被捕

他說，病毒無處不在，感染者本身也可能不知悉自己感染而成為攜帶病毒者，如果他們返鄉就會把病毒擴散出去，危害到家人的安危。

“政府是給予一定的寬限，但民眾依舊必須自律。”

與此同時，他表示，在政府採取嚴格行動對付違反行管令SOP人士後，警方昨天進一步逮捕72名違反SOP的人士，其中60人被延扣，12人獲得警方保釋。

另一方面，他說，政府也嚴格防守非法入境者的潛入，由移民民為首的執法當局在過去半個月內已成功逮捕1408名企圖透過“老鼠通道”進入我國的非法潛入者，並逮捕了14名蛇頭。

他說，政府對於邊境的監管行動非常重視，而且將繼續監督和加強對海陸邊境、特別是在“老鼠通道”的管控，以防止非法潛入者進入我國，以保衛國家的安全。

在其他取締行動方面，由警方領導的監督行動特工隊於昨日在全國執行7萬3116次檢查行動，以監督各單位人士是否有遵守有條件行管令的SOP。

“當局檢查了4671間超級市場、4073間餐館、1176間工廠、3429間銀行、957個陸路交通終站、357個碼頭及149機場。”

他說，當局也檢查了3萬3168輛私家車，2335輛公共交通以及28輛船只。此外，有2621個巴剎、4209個祈禱中心、1366個休閑中心及365個建築工地被檢查。

在消毒行動方面，他說，房屋及地方政府部自3月30日以來，已在全國展開6405次消毒工作，包括76個紅區和黃區，當中共有1萬57個政府建築物、商場和公共場所已消毒。

此外，國內仍有232個隔離中心處於運作狀態，目前仍有1萬4219名從外國返回大馬的公民正接受強制隔離。

“昨天，有975名從外國返回大馬的國民已進行強制隔離。”