航班取消無法出遊 防長：旅行社應退款

（布城16日訊）國防部高級部長拿督斯裡依斯邁沙比利指出，航班因行動管制令被取消，導致旅行團無法成行，其實照理說，旅行社應該退款給已繳付旅遊配套費用的顧客。

他說，這是因為不是顧客自己取消旅遊配套，而是政府禁止國人出國的政策，以及很多國家採取“鎖國”措施所導致的。

盼旅行社顧客協商

無論如何，他希望旅行社和顧客能進行協商，包括展延有關旅遊配套的可能，這樣一來，雙方都不會有損失。

他於今日出席了行動管制令執行跨部門特別會議後，在例常記者會受詢及有關航班取消導致旅行團無法成行，進而發生了退款與否的糾紛問題時，如是指出。

他指出，由於旅行社和顧客之間合約，與政府沒有關係，不過，他剛與旅遊、藝術及文化部長拿督斯裡南西蘇克利討論了這個問題，希望後者可以協助該些無法獲得退款的人士。

主辦單位須安排媒體空間

沙比利促請任何舉辦活動的主辦單位制定新聞從業員的標準作業程序，以避免昨日有記者在清真寺採訪時沒有遵守SOP的事件重演。

他說，主辦單位必須確保提供指定和足夠的空間給記者，如果活動場地不大，則要限制記者的人數。

“我們會與主辦活動單位討論，可能記者事先也不知道場地是否狹窄。”

直區恢復祈禱活動

沙比利指出，聯邦直轄區疫情綠區的清真寺和祈禱室，已從昨天開始恢復祈禱活動。

他說，這項准令是聯邦直轄區伊斯蘭法律咨詢委員會於5月14日進行的特別會議後所發出，並且獲得了國家元首蘇丹阿都拉的同意。

依斯邁沙比利坦言，一些媒體人員為了報道恢復祈禱活動的新聞，而違反了規定的標準作業程序。

“我被告知，由於太多的媒體出席活動，無法遵守保持社交距離的規定，導致情況變得不受控制。”

因此，依斯邁沙比利也敦促媒體人員給予配合，確保在報道新聞的過程中確保遵守標準作業程序。

職總可決定是否定期檢測員工

沙比利指出，大馬職工總會（MTUC）可以自行決定是否讓員工定期進行冠狀病毒病的檢測。

“如果他們認為一次檢測不夠，他們可以自己決定要讓員工檢測多少次，因為一旦有員工確診，最終受是他們的業務受影響，而有關外籍勞工的檢測問題已在標準作業程序（SOP）中有闡明。”

他受詢及MTUC指員工需要定期進行檢測才能確保職場不會爆發冠病疫情的問題時，如是指出。

針對MTUC認為篩查員工是否感染冠病的程序令人存有疑問，政府應該發出更明確的指示和準則的問題，依斯邁沙比利說，至今，只有在雪隆地區的疫情紅區的外籍建築工人，及外籍保安員須強制性進行冠狀病毒病的檢測。

他說，這是因為出現外籍建築工人和外籍保安員的感染群，所以政府決定強制他們進行檢測。

他指出，約60％有繳納社會保險的外勞，他們的檢測費由社險機構承擔，否則，必須由僱主負責。