劉鎮東：阿茲敏希山韓沙影嚮 慕尤丁或受慫恿政變

（吉隆坡16日訊）行動黨柔佛州主席兼政治教育局主任劉鎮東聲稱，也許首相丹斯里慕尤丁對前首相敦馬哈迪的沮喪，是受阿茲敏、希山慕丁和韓沙的慫恿，及拜相的最終雄心，讓他在2020年2月23日決定投向喜來登政變的懷抱。

他是在臉書和部落格分兩天上載“慕尤丁的怪事記”貼文，如是指出。

他感到痛心，這位長輩朋友選擇了這條路。對方在與（前首相）納吉的盜賊統治進行的史詩般的戰鬥中的善行，如今已被無正當理由奪權的形象取代了。

“我只想對我的長輩朋友說，我是行動黨黨員，在2016至2020年的4年間，每次您向行動黨尋求幫助時，我們都不會讓您失望，我們會盡一切的可能給予幫助。打反行動黨牌來證明國盟存在是正確的，只會使您顯得虛偽。”

“我在農历新年後發現慕尤丁的觀點有了改變。對他來說，如果希盟不改變，土團黨將在下屆大選中慘敗。我給了他一個反面觀點，即巫統和伊斯蘭黨將以任何形式的馬來統一聯盟吞噬土團黨，因此，土團黨的最佳搭檔應是行動黨，因為席位競爭很少。”

劉鎮東也說，慕尤丁在去年12月至今年1月間前往海外旅游，返回國門回顯得神清氣爽，但誠信黨主席莫哈末沙布卻在1月22日見到慕尤丁時，感到他非常奇怪，並擔心慕尤丁有違希盟基本原則的新主意。

“慕尤丁似乎在想某種形式的馬來統一政府，他不再渴望由安華成為下一任首相了。”