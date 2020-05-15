執政議員都支持沙菲益 沙巴不會變天

（亚庇15日讯）针对有网媒报导指沙巴将有州议员跳槽或在7月变天，沙巴副首长兼工业及贸易部长拿督斯里马迪乌斯登敖今日作出否认，并代表沙巴执政阵营，即民兴党、希盟及民统党的所有州议员表态支持首长拿督斯里沙菲益的领导。

马迪乌斯也是沙巴执政阵营党鞭，他今天联同19位内阁部长、助理部长及州议员召开联合记者会作出上述表态。

“指沙巴将会变天，是毫无根据的谣言，我们在此表明立场，全力支持首长沙菲益的领导。”

他认为这是别有居心者故意散播的谣言，意图误导人民以打击州政府，破坏州内政治稳定。

他吁请这些人停止不负责任的言行，让州政府在此艰难时刻全力抗疫，拯救人民生命，勿受政治斗争干扰。

“我们要强调的是，沙巴不是吉打、马六甲、柔佛，沙巴执政阵营比在野阵营多出18个议席，不是1或2席，我们拥有的大多数议席足以确保州政权稳定。”

他因此呼吁人民勿听信沙巴变天的谣言，继续支持沙菲益领导的州政府，以完成未了的任务。

“沙菲益领导州政府的表现有目共睹，过去两年，他积极通过各管道为沙巴争取1963年大马建国契约利益，并且取得显著成果，可惜联邦变天，导致沙巴争取建国契约利益的努力受影响。”

在场者包括副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝、副首长兼地政与房屋部长拿督赵占山巴贡、卫生及人民福祉部长拿督潘明丰、农业及食品工业部长拿督王鸿俊、青年及体育部长冯晋哲、乡村发展部长拿督依温贝尼迪与多位助理部长及州议员。

（亚庇15日讯）针对有网媒报导指沙巴将有州议员跳槽或在7月变天，沙巴副首长兼工业及贸易部长拿督斯里马迪乌斯登敖今日作出否认，并代表沙巴执政阵营，即民兴党、希盟及民统党的所有州议员表态支持首长拿督斯里沙菲益的领导。

马迪乌斯也是沙巴执政阵营党鞭，他今天联同19位内阁部长、助理部长及州议员召开联合记者会作出上述表态。

“指沙巴将会变天，是毫无根据的谣言，我们在此表明立场，全力支持首长沙菲益的领导。”

他认为这是别有居心者故意散播的谣言，意图误导人民以打击州政府，破坏州内政治稳定。

他吁请这些人停止不负责任的言行，让州政府在此艰难时刻全力抗疫，拯救人民生命，勿受政治斗争干扰。

“我们要强调的是，沙巴不是吉打、马六甲、柔佛，沙巴执政阵营比在野阵营多出18个议席，不是1或2席，我们拥有的大多数议席足以确保州政权稳定。”

他因此呼吁人民勿听信沙巴变天的谣言，继续支持沙菲益领导的州政府，以完成未了的任务。

“沙菲益领导州政府的表现有目共睹，过去两年，他积极通过各管道为沙巴争取1963年大马建国契约利益，并且取得显著成果，可惜联邦变天，导致沙巴争取建国契约利益的努力受影响。”

在场者包括副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝、副首长兼地政与房屋部长拿督赵占山巴贡、卫生及人民福祉部长拿督潘明丰、农业及食品工业部长拿督王鸿俊、青年及体育部长冯晋哲、乡村发展部长拿督依温贝尼迪与多位助理部长及州议员。