“偷數十億 給回幾十億就沒事？” 敦馬：難以接受

（吉隆坡15日訊）前首相敦馬哈迪質疑，控涉嫌挪用一馬發展公司（1MDB）資金洗黑錢案里扎阿茲在答應歸還挪用的資金後就可以獲釋，這是否意味著，未來只要小偷同意歸還所偷竊的金錢後，便可同樣獲釋？

他透過視頻發表談話表示，他裡扎阿茲獲釋放的判決感困惑了。

他強調，他並非質疑法官判決，但卻擔心此先例打開，未來可能就有許多小偷可逍遙法外。

他補充，如果那個人偷了數十億，然後用羅裡將這幾十億載來退還給政府，並告訴政府偷了錢，但不要採取行動，我們是不是可說“沒關係，給回錢就好”？

“因此，我感到有點難過；難以接受這樣的結果。”

馬哈迪聲稱，雖然他並非律師，對於法律並不精通，但自己卻是人民代議士，有責任參與國家的法律制定。

他強調，我們制定法令，就是希望法律有效，我不知道有這樣的一條法律，只要給回錢，就可沒事，如果是這樣的法律，我們就需修改法律了。

他也揶揄，若要修訂法律，最終還是要回到國會去解決的。

“這還要看國會，可能這樣的法律會獲認同，只有反對黨在反對，而政府並不會反對。”

馬哈迪調侃，反對黨就是這樣不斷對政府提出質疑，也不曾感到滿意。

“可是，我們也代表人民，雖然我們已不是政府，但人民選我們當政府；我們現在已不是政府，我們確保犯罪分子將受到懲罰的目標很可能已無法實現了。”