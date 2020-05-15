慶祝開齋節 雪公僕獲1千特援金

（沙亞南15日訊）雪州公僕可獲特別援助金，慶祝開齋節！

雪州大臣拿督斯里阿米魯丁今午宣布，雪州56級（Gred 56）以下公務員，包括在冠病疫情期間24小時執勤的前線人員，可獲1000令吉特別援助金。地方政府公務員、州政府官聯機構和子公司職員同時受惠。

“鄉邨管委會主席、秘書及委員可獲得300令吉援助金。不過，州行政議員和州議員不會獲得特別援助金。”特別援助金會在開齋節後，即6月9日起才發放。

阿米魯丁是在其官邸宣布雪州經濟關懷配套成績時稱，州政府撥出1983萬5000令吉充作特別援助金，1000令吉援助金撥款有1850萬令吉，鄉邨管委會撥款為133萬5000令吉。

配合開齋節來臨，州政府也撥出417萬1000令吉特別援助金給州內清真寺和祈禱室。

“清真寺的監管人（1人）、祈禱司（2人）、宣禮員（2人）及祭司（2人）可獲400令吉特別援助金，祈禱室主席（1人）、祈禱司（2人）、宣禮員（1人）及祭司（1人）各獲300令吉特別援助金。”

阿米魯丁還披露，州政府從民眾及企業收到的冠病基金捐款有250萬8259令吉，州政府將發放1000令吉援助金給確診感染冠病的雪州子民。目前已發放3萬7000令吉援助金給157人，尚未獲得的患者近期可得到。

他指出，盡管雪州的冠病確診病例全國最多，但經過前線醫護人員的努力，雪州目前的康複率高達85%，高於全國平均數據，只剩320人尚在治療。

“州政府所推出的‘一步簽到’訪客登記系統，截至目前已取得150萬人次的登記記錄，其中以吉隆坡登記的人次最多，顯示這項措施獲得雪州以外的人士認可。”

雪醫護員獲200援金及伙食

阿米魯丁指出，州政府早前公布雪州經濟關懷配套時，就特別撥出414萬令吉給雪州醫護人員，即每人可獲200令吉援助金及夥食供應。

他說截至目前，已申請獲批的醫護人員共2193人，他促請尚未申請者盡快把握機會。

“州政府在行管令期間也全力協助聯邦政府，包括派出20輛精明巴士承載從海外返國的公民到隔離中心，總共花費26萬令吉。”

他說，雪州抗疫特工隊前後共進行7輪篩檢活動，採集樣本有5433個，其中10宗為確診病例。“州政府進行社區冠病篩檢，共耗費135萬令吉。”

“州政府考量到疫情及行管令或造成貧窮家庭影嚮，所以改進健康關懷計劃（Skim Peduli Sihat），包括持有健康關懷卡的雪州子民，若因意外導致死亡或身障可獲5000令吉，其餘福利有葬禮費1000令吉、罹患疾病5000令吉、自然死亡或永久身障可獲2000令吉。”