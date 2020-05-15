僅給僱主信件 不發標簽予獲檢測外勞

（布城15日訊）諾希山說，衛生部不會給予進行新冠肺炎的外籍勞工發出標簽（Tag），而僅是發出信件給他們的僱主或他們本人。

他說，發出標簽（Tag）可能會被濫用，可能有人把該標簽視為“沒有感染新冠肺炎”的準證，這是不正確的。

他說，新冠肺炎的檢測結果只能顯示有關人士當下的情況，他的檢測結果呈陰性，也僅是顯示他當下沒有受到感染，但之後若是暴露在可能有病毒的環境，他仍有被感染的風險。

他表示，已經進行了檢測的外籍人士，衛生部會發出信件給他們的僱主或他本身，但那不是標簽。

與此同時，諾希山表示，我國是東盟國家中檢測量最多的國家之一，每1000人中就有13人接受了檢測。

他說，衛生部截至5月14日已經為29萬7342人進行檢測，其中6819人確診（2.29%）；採用了新系統後，衛生部今日已經篩檢了42萬4306人，其中有6855人確診，41萬7451人檢測結果為陰性，確診率為1.62%。”

他說，國內昨日檢測了2萬4507個樣本，目前的檢測量可達單日2萬6600樣本次，其中82%的樣本可在24小時內獲知結果，僅有1%需要72小時知道結果

他說，我國是以鎖定目標群和高風險群的方式進行檢測。

他指出，衛生部已經進行冠病資料整理，與國家安全理事會、通訊及多媒體委員會（MCMC）建立一個資料庫“電子冠病資料庫”（e-COVID ），有效、迅速和準確地匯整資料。

“再加上，這個資料庫可以統一所有檢測冠病的實驗室，包括衛生部、大學、科藝部、軍事醫院和私人實驗室的資料，成為一個公共衛生實驗室資訊系統（SIMKA）。”