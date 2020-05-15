首長：投資情況正面 檳暫不再有撤資閉廠

（檳城15日訊）除了早前有2家製衣廠關閉，檳州未接獲其他廠商撤資或工廠關閉的消息。檳州首席部長曹觀友說，實際上，負責投資事務的投資檳城仍在處理10個投資項目。

他認為，這是非常正面及讓人鼓舞的情況。

曹觀友是今日和英國駐馬來西亞高級專員查爾斯視頻交流，雙方談及疫情及檳州各個領域的概況時，這麼說。

曹觀友認為，檳州的投資情況算是非常正面，目前沒有接獲任何投資商要退出檳城的消息，只有因為疫情而延遲動工的情況。

他也說，州政府和私人界合作設立戶外檢測站，為所有回到工作崗位的外勞進行冠病檢測，而相關費用由企業承擔。

查爾斯也詢及檳州經濟、教育及交通大藍圖的進展，並希望可以繼續和檳州合作。

對此，曹觀友表示，檳州行政議會目前仍維持每星期進行會議，但目前主要專注於對抗疫情。

他也說，因疫情影響，工程的原定計劃展延了約3個月，而州政府預計在6月和工程交付夥伴簽署合約，之後進行公開招標，希望在複工後，工程進度會逐步接軌。

他也說，疫情加速了數碼化的發展，因此州政府也委任了檳州數碼機構首席執行員，目前需要一些時間來成立團隊。

他說，疫情讓很多人開始用不同角度來看待事情，而公共服務領域及其他項目也邁向數碼化。

無論如何，他也說，原定在今年9月舉行的“2020年世界資訊科技大會”（WCIT 2020）也因疫情影響，只能以“虛擬大會”的方式進行。

他說，由於大會無法展延至2021年，因此需要轉變，“虛擬大會”或許也是推廣數碼化的方式之一。