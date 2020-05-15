居鑾商家：禁兒童進店 準長者入超市購物

（居鑾15日訊）居鑾區大多數商家認為，雖然柔佛州衛生局不鼓勵樂齡人士和小孩到超市，但由於一些長者獨居或兒女在外謀生必須自理生活，因此僅禁止兒童入內，不反對讓長者進入購物。

根據了解，部分雜貨店和超市明文規定小孩不能入內，但幾乎所有商店都允許長者進入，部分還讓長者可以免除排隊優先進入。

居鑾雜貨商公會會長拿督顏春興指出，根據衛生部的標準作業指南，不鼓勵年長者和小孩進入，而行管令以來已經甚少有家長帶著小孩一同來購物。

他說，目前雜貨店不鼓勵小孩一起進入店內，若有少數家長帶著孩子前來，也會要求小孩在店外等候。

至於長者，顏春興表示，由於許多年長者的孩子不在身邊，因此無法阻止長者前往購物，但作為雜貨商的他要求前來購物的長者和大家一樣，遵守社交距離、戴上口罩、消毒雙手等，以確保自身的安全。

居鑾親善俱樂部主席劉篠蓉（63歲）受訪時認為，任何人在必要時還是會前往購物，但如果強制樂齡人士不能前往超市，則是不公平的。

她說，因為有些長者因孩子不在身邊而需要自理生活，在必要的時候也必須前往超市採買；一些家長也因沒有人照顧孩子，必須帶著孩子一起去買東西，這樣的情況也是無可避免的。

無論如何，她認為樂齡人士也需要對社會負責，如果感覺身體不適，就應該減少外出，而該會也不斷宣導，在控管疫情時期，無要事不要到多人聚集的地方“趴趴走”，也不要上超市逛街。