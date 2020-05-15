接騙子訂餐反被要求匯款 昔加末8業者中招

（昔加末15日訊）昔加末發生“訂購餐食反要求業者先網上匯款”騙案，估計已有約8名業者接獲騙子預訂，其中3名業者匯款受騙。

其中一名咖啡廳業者李之添披露，他昨午5時20分接獲自稱是酒店業者X先生的來電，要求訂購兩天的晚餐，即每晚28套餐飲，共1260令吉。對方較後通過手機應用程式Whatsapp表示無法線上匯款，要求食物送到時再付費。

“對方不久後表示要網上購買洗手液但無法匯款，要求我協助匯款170令吉給一家公司，等我把食物送到後再連同食物費用一並付費。”

他說，當時沒有多想即協助對方轉賬，但對方在他太太轉賬後又再表明需再匯款至另一戶頭，其太太也照辦。他當下已察覺不對勁，沒想到對方又再要求協助匯款270令吉，於是立即喊停廚房的煮食工作，並決定前往該酒店一探究竟。

“當我抵達酒店向櫃台人員查詢是否訂購食物時，工作人員表示沒有，還說之前有人把食物送過去，但該酒店並沒有訂購食物。”

他指出，對方再度撥電給他時，他立即表明已經身在酒店，並反問對方在何處。對方被拆穿西洋鏡後惱羞成怒，責罵他為何提前把食物送到，並爆粗掛斷電話和關機。

“我發現受騙後前往警局報案，警方告訴我早前有一名巫裔飲食業者前往報案，被騙走逾500令吉，受騙過程與我所面對的相似。”

他表示，自己平日有留意各種形式的騙案，但沒想到騙子會藉訂購食物詐騙。他今早試使用其他電話號碼撥電給對方，對方依舊接聽，這讓他相信對方會使用該手機號碼（011-1688 38XX）繼續行騙。

另一名酒樓業者鄭家順也面對類似情況。他說，對方在昨晚8時撥電要求訂購兩天的晚餐，每晚28包，加上飲料和啤酒共950令吉，雙方較後則使用Whatsapp聯系。當對方要求先匯款170令吉時，他們心覺不妥，加上女兒提及昔加末有餐飲業者受騙，於是馬上喊停廚房的準備工作。

“我們告訴對方，若不先匯款就不會把食物送到酒店，結果對方破口爆粗和關機。”(LSL)

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受牽連酒店報案──主

受牽連的酒店業者通過電話受詢表示，他已在昨晚前往警局報案。

“我昨午接獲櫃台人員來電查詢是否有訂購食物，我以為是弄錯了。沒想到之後櫃台人員又打來說有人找我。對方是咖啡廳老板（李之添），對方也提及訂購食物，同時還涉及錢財。”

他指出，晚上通過臉書發現有好幾人面對類似情況，於是前往咖啡廳向李之添了解情況，才知悉除了對方之外，還有另一名馬來業者受騙。他在昨晚針對有人盜用酒店和其名義向警方報案，同時也在臉書作出澄清。

他提及，今天中午約12時，櫃台人員再撥電告訴他有人送食物到酒店。他通過電話向對方了解，發現業者已經匯款逾500令吉，他告訴對方已受騙，要求對方前往報案。

他指出，若飲食業者接獲酒店名義的訂單時，可撥電至酒店櫃台查詢。