玩爆竹不聽勸 3女罵警被扣

（吉拉央15日訊）警員巡邏時發現一名女子在屋前玩爆竹，於是上前好心勸告，結果被該名女子及另兩名女子謾罵，3名女子最終因妨礙警方工作而遭扣捕。

這起事件於前晚8時45分發生在吉拉央斯里百樂花園（Taman Seri Bera）一間住家前，3名被捕的巫裔女子年齡介於21歲至45歲。

百樂警區主任曼梳副警監今日透露，警察當時配合行動管制令在現場巡視，發現一名女子在屋前拋擲已經點燃的爆竹。其中一名警察就走近該名女子表明身份，並勸告她不要玩爆竹，沒想到對方反而向警察出言不遜。

“當時還有另一名女子驅車來到現場，下車時也同樣對警察破口大罵，後來還有另一名女子從屋內走出來，同樣謾罵警察。”

他說，警方基於3名女子拒絕與警方合作，阻礙警方工作而扣留她們，並由今日起延長扣留三天。

目前，警方援引1957年爆炸物法令第6條文（一旦罪成可監禁最高7年、罰款1萬令吉或兩者兼施）、1955年微型罪案法令第14條文(一旦罪成，可被罰款不超過100令吉)和刑事法典第186條文（妨礙公務員執法/可監禁最高2年、罰款1萬令吉或兩者兼施）進行調查。

他強調，警方執勤時希望民眾給予充分的配合，而不是對警方破口大罵。

他也提醒人們不要趁節日玩鞭炮或炸藥，這些是非法活動，並且可能傷害自己和他人。