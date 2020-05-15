諾希山：保持衛生勤洗手 忘掉可20人慶祝

（布城15日訊）衛生總監拿督諾希山勸請民眾“忘掉可以20人慶祝”這回事，今年的開齋節應該以一家人“閉門式”慶祝最好。

他說，20人只是一個概念，大家應該以屋子的空間來確定人數。“如果一個空間內納不下20人，請忘掉這個數目，可以在自己的家里以閉門方式慶祝就好。”

他說，大家要保護自己的家人和社區，如果可以，就在自己的家慶祝就好，不要開放讓人家過來家裡，也不要前往其他家庭拜訪，如果大家從上而下如此做，就能夠保護到家人。

他提醒說，即使是家人也要採取防範措施，尤其是從紅區返回的人：“我們要保護我們的家人和社區，如果可以在自己家裡就好，沒有人可以過來家裡，這是很好的措施。即便是家人從紅區回來，你必須採取預防措施，必須保護高齡長輩。”

他再三提醒，佳節期間，留在家裡就好，不要前往其他家裡拜訪，從上至下都這麼做，就能保護家人。

他是針對我國會否仿效沙地阿拉伯在開齋節期間封國，不允許串門子的慶祝活動時如此回應。他說，沙地的疫情嚴重許多，我國的情況沒有到這個地步。

無論如何，他再次勸告民眾，在開齋節期間也要奉行“3C”和“3W”守則，3C是避免在擁擠、封閉的空間以及近距離交談。

“3W是勤洗手、在公共場所戴口罩和提醒他人，包括避免握手問好、要有咳嗽和打噴嚏禮儀、消毒、留守在家，一旦出現症狀速求醫。”