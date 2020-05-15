無症狀也會傳播病毒 諾希山：抗疫工作更艱難

（吉隆坡15日訊）衛生總監拿督諾希山聲稱，無癥狀的新冠肺炎患者與出現癥狀的患者體內都攜帶同樣數量病毒，也均具備傳染別人的能力，這將導致更多的社區感染病例，讓對抗疫情工作更為艱難。

他是在臉書分享約翰斯霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）網站一篇題為“無癥狀傳播加劇對抗冠病工作”的文章，並節錄其中的一段文字。

他的帖文指出，無癥狀傳播並非好消息。越來越多結果表明，無癥狀患者的病毒載量與有癥狀的病例相同。這也意味著，無論人們是否患有癥狀，他們體內攜帶的病毒數量都是一樣的。這表明無癥狀患者和明顯患病的患者均有可能傳播病毒。

康復者血漿非疫苗

新冠肺炎康複者──城市發展控股集團（UDA Holdings）人力資源高級副總裁惹紮聲稱，康複者身上的血漿，即所謂的“被動式疫苗”（Passive Vaccines）並非冠病疫苗，所以民眾網購這樣的血漿是沒意義的。

41歲的惹紮也是我國首位參與衛生部血漿捐獻供疫情研究的康複者。

他促民眾勿購買網上銷售的“被動式疫苗”，參與網上銷售者是不負責及不道德的。

據報導指出，有人以2萬5000美元（約8萬7500令吉）的售價，在非法網站上銷售所謂前病患的血漿。

捐獻血漿供研究助病患

他會持續捐獻本身血漿來幫助確診病患，尤其是重度病患早日康複。同時也祈求衛生部主導的專家團隊，能證明他們的研究是有效的。

他也籲請康複者捐獻血漿，幫助現有的千多名病患。

另一名32歲康複者張埃斯德（Chester Chang）披露，康複者若真的參與銷售他們的血漿，是非常不負責任的做法。

他強調，若有人支持，會變成一門生意，結果會有年輕人刻意去受到感染，以售賣血漿來賺錢謀利。

“他目前已第三次捐獻血漿給衛生部當局。”

利用疫情危機牟利 康複者血漿賣16萬元

澳洲國立大學一名研究員洛柏樂特指出，在犯罪網站冒現的被動疫苗，相信就是來自康複者身上的血漿。有一些人利用疫情危機來牟利。

澳洲媒體報導，某集團在網上暗中銷售血漿；本月初，澳洲國立大學的醫療團隊也發現類似現象。

美國《紐約時報》提到，生物醫療公司也公開銷售康複者血漿，這是因為康複者以本身血漿換取350至4萬美元（約1470至16萬8000令吉）。

報導也說，在一些國家如美國、德國、加拿大和奧地利的捐血者都會獲取一定報酬金。血漿一經冷凍儲存，可收藏達10年。