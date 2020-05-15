要更小心了 慕克力感歎戰友背後捅刀

（八打靈再也15日訊）吉打州政權陷入緊張局勢，面對彈劾的州務大臣拿督斯里慕克力感歎他對人友善的個性，導致他淪為“政治的受害者”。此次的危機，也造成他對人與人之間的不信任感，對日後結交新朋友時會特別謹慎。

他昨晚在主題為“冠病疫情後期：馬來西亞之子”的線上主講時提及，他加入政治的原因除了能為民服務，同時也期許藉由政治平台認識許多人。

他說，我們在同一政黨中努力並成為戰友，但政治卻也出現敵對，關係因此而產生分裂，甚至可能成了叛徒，這也是政治可能會帶來的結果。

也是土團黨署理總裁的慕克力聲稱，他不喜歡爭執，但因為他的個性也導致他常成為背叛事件的受害者。就如最近所發生的事，就連戰友也在背後捅了他一刀。

“這件事對我而言有一定的教訓，雖然我在未來會更加小心，但我不會對每個人心存懷疑。就如100個人中，可能有95個人是好人，但剛好我與當中的5%（壞人）做朋友。無論如何，那對我來說也是一個教訓。”

雪大臣：政治因素重復變天

雪州大臣拿督斯里阿米魯丁則認為，因政治因素導致州政權變天重復發生著；然而，希盟州政府將竭盡所能，繼續保持專業精神執政州政府。

他直言，吉打州政權顯然是受政治因素影響。之前是霹靂、在這之後也許雪州也會陷入同樣的窘境，面對敵對的攻擊。

他強調，雪州希盟州政府獲誠信黨、與希盟同在的土團黨及行動黨支持；如果要換州政府，除非敵對陣營願意投資大筆的金錢。

此外，檳州首席部長曹觀友則指出，面對疫情肆虐期間，各陣營應共同應對疫情，朝野政黨之間的政治博弈應視人民的利益為主。