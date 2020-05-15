7天無休加速辦公 JPJ櫃檯週一重開

（吉隆坡14日訊）陸路交通局（JPJ）的所有服務櫃檯將從下週一起開始恢復運作，包括郵政局的服務櫃檯的運作。

交通部長拿督斯里魏家祥週四發文告指出，全國的陸路交通局官員正為全面恢復運作進行最後的準備工作，包括確保遵守所需的安全和衛生措施。

此外，陸路交通局也和相關銀行達成了一些常規的協調安排，以確保陸路交通局的服務能在下週開始恢復正常運作。

魏家祥說，陸路交通局服務櫃檯恢復運作後，將每週工作7天，以便盡快解決被堆積的事務，同時可避免出現民眾爭相為了在有效的服務時間內處理事務而蜂擁至陸路交通局的局面。

“陸路交通局每週7天的運作模式，將一直持續至暫停指令發出為止。”

不過，陸路交通局服務櫃檯將在開齋節期間（5月23日至26日）關閉4天，並於27日恢復運作。

據悉，陸路交通局櫃檯開放時間將從每天上午8時至下午4時（週一至週五），週末（部分州屬為週五和週六）的工作時間則從上午8時至中午1時。

所有陸路交通局分行的現金交易只能在上午8時至11時進行，至於無現金或電子支付（包括借記卡和信用卡），則能在週一至週五全天候進行交易，而週末的所有交易僅允許使用電子付款方式進行。

魏家祥說，私家車在此期間依舊可豁免更新路稅，而在行動管制令期間駕駛執照逾期的民眾也仍可繼續駕駛，但其車險保單必須有效。

他也提醒民眾和陸路交通局官員必須嚴格遵守衛生部製定的標準操作程序（SOP），包括保持社交距離、佩戴口罩和勤洗手，以防止疫情再度爆發。