累積查3735建築工地 122沒守SOP 4被令停工

（布城14日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利披露，大馬建築工業發展局（CIDB）行動小組自政府允許建築行業復工後，累計調查了3735個建築工地，發現122個工地沒有遵守行管令復工標準作業程序（SOP），其中4家更因此被令停工，而迄今有3265個建築工地尚未復工。

他說，政府對建築工地的復工設下很嚴格的SOP，其中首要就是必須聘有衛生及保安人員才能復工。

他說，小組昨天再檢查191建築工地，其中8個工地沒有遵守SOP，28個工地有遵守，155工地尚未復工。

3265建築工地未復工

依斯邁沙比利是在出席行動管制令跨部門會議後，通過直播記者會如此披露。

另外，他說，政府是允許任何公寓及組屋在這期間進行裝修及維修工作，因此公寓及組屋管理層不能阻止，唯所有的裝修和維修工作都必須依據公共工程局和國家安全理事會公布的SOP行事。

依斯邁沙比利提醒盡管政府批準周末夫妻可以每周跨州相聚，但仍必須獲得先向警方報備。

他說，一如首相在這之前所宣布，開放讓在不同州屬工作的夫妻周末跨州相聚，因此會議同意給予這項給予這項寬限。

另外，他說，會議也同意開放動物福利中心，包括馬術中心，以便這些動物的福利受到照顧。

“政府也只是批準這些中心照料動物，包括喂食和清理動物的籠子等，一如之前動物園獲準寬限般。”

勸告期結束 10人違條管令被捕

隨著給予違反有條件行管令的人士勸告和警告期結束後，警方在昨日的首日行動中扣留一名違反行管令人士，今日再逮捕10名違例者。

依斯邁沙比利透露表示，警方“遵守行動小組”昨日展開6萬2656次檢查及執法行動，檢查4476間超市、5187間餐廳、1474間工廠及3100家銀行。

他表示，警方也檢查1210個陸路交通站、180個水上運輸站及71個航空交通站。

警方已經檢查2萬5807輛私家車及2541輛公共車輛，還有2015個公市、3580個宗教場所、1498個休閑場所及281個建築工地。

部長指出，昨日的行動設計3336個遵守小組及1萬7811名警察、國際貿易及工業部官員及消拯局人員。

在假新聞方面，截至5月14日，警方及大馬通訊及多媒體委員會（MCMC）已經開檔調查264起案件，其中177宗案件仍在調查中，30宗被控上法庭、11宗被發出警告通知，18宗已經認罪。

消毒工作方面，房屋及地方政府部昨日在12個州屬的37個紅區及黃區進行了114場消毒行動，其中37場在柔佛，16場在沙巴及14場在砂拉越。

從3月30日開始，房地部已經在79個紅區及黃區展開6192場消毒行動，共有9855個單位已被消毒，包括3299個政府大廈、2502個商業場所、2150個公共場所、1550個住宅區（包括人民組屋）及343家超市。

針對有商家趁口罩需求高而賣“貴口罩”，依斯邁沙比利直言這些商家已經違反了價格控制及反暴利法令，因為口罩是統制品。

他是回應有商家5片口罩售賣10令吉一事如此說。他說，口罩的頂價是最高1令吉50仙，因此可能通報國內貿易及消費人事務，他們將可以採取行動。

“如果他們的售價超過頂價，這家店已經違反了價格控制法令，他們可以被貿消部採取行動。”

永久居民隔離須付費

依斯邁沙比利說，任何我國永久居留或持長期社交簽證在入境我國後接受強制隔離者必須自行承擔隔離的酒店和費用，政府只是承擔我國國民的隔離費用而已。

他說，持有上述證件的人士不管他們的配偶還是家人是大馬人，他們還是得自行承擔費用，唯遺憾的是，有不少持上述證件者拒絕支付相關費用。

他說，為此，政府已經賦權移民局採取必要的行動，撤銷給予他們的便利。

“我們不是撤銷他們的永久居民證或者簽證，而是收回一些便利，就好像說，以前他們可能2年一次更新證件，但現在移民局可能一次過只給他們兩個月的簽證。”

他表示，總檢察署也會從法律角度研究這起事件。

與此同時，他說，從4月3日開始的入境強制隔離以來，已經有3萬3807名國人在返國後接受隔離，其中2萬6121人已經完成隔離獲準返家。

“截至昨天上午8時，尚有1萬4496人在231個隔離中心接受強制隔離，昨天有416名外國回來的大馬人接受隔離。”

班機限載客量保持社距

另外，在回應兩班共載有396乘客由吉隆坡飛往沙巴的班機出現6名確診感染者一事，依斯邁沙比利解釋說，我國對班機設有2個SOP，即西馬半島的班機的載客量只能介於50%至最高66.4%，必須空出中間一排座位以維持社交距離。

“至於從西馬飛往砂、沙的班機，因為乘客飛抵後都必須接受強制隔離，因此班機是允許載滿乘客，沒有強制社交距離。”

“而相反的，從砂、沙飛抵西馬的班機，因為我們這兒沒有強制東馬入境者必須隔離，所以採取與西馬境內班機同樣的措施，就是班機載客量只能最高達66.4%，以確保機艙內維持一定的社交距離。”

舉例阿拉伯開齋節限行令5天 國人須珍惜有限度自由

依斯邁沙比利以沙地阿拉伯過去沒有實施行動管制令，卻在昨日宣布長達5天的開齋節限行令，提醒國人必須珍惜現有限度的自由，不要任意在開齋節期間缺欠自律，最終導致政府可能最終因為新冠肺炎病例暴增而再度收緊行管令。

他說，政府現在所採取的每一個決定都是應運最近時勢及數據，因此，現有的有條件行管令並非一成不變，若是新冠肺炎有一日暴增，政府是可能回到過去的行管令的，就像中國和德國，也因為放寬後，因為又有新增病例而再度限行。

“政府的每個政策與決定，都會隨政府所獲得的最新時勢與數據而改變，一如很多國家重開了，卻發生一些事，導致被逼重新落實管制甚至封鎖。”

他說，一如沙地阿拉伯，根據新聞，該國過去沒有完全封鎖，但昨日卻宣布落實5天的開齋節封鎖令，全天候24小時禁止互訪，從23日至27日。

他說，政府決定讓民眾可以在佳節首日有條件的互訪，這項寬松政策是考量家庭與社會的重要，因此民眾的自律，並遵守社交距離，是律非常重要的。

“我國人民是幸運的，還可以獲得這種寬限慶開齋，但每一份自由是必須要有的，因此，民眾必須自律，不然現在的情況，可能在明日就改變，民眾如果不自律，今日的自由，可能在明天就會結束。”

他促請民眾撫胸口，作出一個明智的選擇。

與此同時，他表示，在有條件行管令期間，民眾還是可以訂婚及結婚的，但婚宴就等行管令結束之後再辦吧！

“要訂婚、要結婚，是沒有受到限制的，可是，要辦婚宴，大擺宴席就不可以，根據 1988年傳染病控制及防範法令（342法令），涉及群聚的婚宴是被禁止的。”

“因此，要結婚就結吧，但婚宴就之後才補吧！”

另外，針對有民眾投訴他們從家鄉返城後，被公寓或組屋管理層阻擋，不允許他們返回本的住家，依斯邁沙比利說，這不是政府的指示，並促請管理層不要使用自己的條規去阻擋居民回家。