須住隔離中心 返沙民眾不準居家隔離

（亞庇14日訊）從5月13日起，從外地返回沙巴的民眾，一律須到隔離中心隔離，不再允許居家隔離。

沙巴衛生局總監拿督克里斯丁娜醫生昨晚發表文告宣布，基於州內輸入病例出現增加，加上部分返沙民眾不遵守居家隔離指令，因此當局決定修改過去應對外地返回沙巴民眾的標作業程序。

她說，在新的隔離指令下，所有從外地返回沙巴的民眾將由各縣的天災行動管理中心安排下，送入在憲報頒布的隔離中心進行隔離，為期14天，由抵達當天開始算起。

沙巴冠病指揮中心原本規定外州回來的學生必須在隔離中心隔離，但是在5月2日改變主意，容許學生居家隔離。

過去2天沙巴確診病例增加，這些病例是由外州輸入、一些獲準居家隔離者提供假地址、電話號碼等予衛生局。

本月12日在鬥湖有2人違反居家隔離指令的條規，衛生局把他們送入隔離中心隔離，以完成剩下的隔離期。

克里斯丁娜說：“所有返沙的民眾也被指示須到入境處或鄰近的政府醫療設施，進行冠病鼻喉拭子檢測。”

她指出，若在隔離中心期間，民眾的樣本檢測結果呈陰性，他們將有機會從隔離中心轉為居家隔離，完成剩餘的隔離期。

“醫藥官員將依據相關民眾的健康和感染風險進行評估，若發現該民眾健康和感染風險低，則允許他們轉以居家隔離的方式完成剩餘的隔離期。”

“我們也會胥視他們家里設施的適合性，考量家中是否會擁擠，以及感染他人，特別是高危風險群的風險，來判斷及衡量他們是否適合轉為居家隔離。”

她也提醒被指示居家隔離者，必須以負責任的態度，嚴格遵守居家隔離指令的條規，若有任何詢問，可聯絡沙巴衛生局CPRC熱線（088-219455）或電郵至（[email protected]）查詢。