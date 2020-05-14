宗教學校確診84.9%無症狀 憂慶齋節散播病毒

（布城14日訊）涉及伊斯蘭宗教學校（madrasah/tahfiz）感染群的確診者中，高達84.9%竟然是無癥狀者，衛生部總監總監諾希山表示對此感到非常擔憂，特別是開齋節將臨，一些以為自己很健康的無癥狀者可能在慶祝開齋時把病毒擴散出去。

諾希山在今日的疫情匯報會上表達了他的擔憂。他說，衛生部目前追蹤到向370所宗教學校的1萬9209名學生和教職員，並對1萬2384人(64.5%）進行檢測，當中635人確診，其中有539人是完全沒有呼吸道問題的無癥狀者，僅有15.1%的患者有癥狀。

他說，這個感染群目前尚有944人在等待檢測報告，另外1萬755人沒有感染。

他說，這已經導致他們的家人和接觸者暴露在風險中，而若沒有任何預防行動，可能會引發社區感染。

家人接觸者暴露風險中

他說，在370所宗教學校中，有120所與大城堡傳教士集會有關系，這些學校曾經5度參與集會活動。

“而根據了解，在全國尚有超過千間的私人宗教學校，他們迄今都沒有接受健康篩查，因此衛生部希望這些師生及校方可以站出來接受檢測，以避免病毒在不知不覺中擴散出去。”

諾希山說，根據檢測，這個感染群的傳染率為5.1%，相比一周前（5月7日）的4.4%提高不少，這顯示這個感染群的傳染率越來越高，也意味著這個感染群是可以傳染更多人，這是讓人擔心的。

他說，截至今日，涉及宗教學校的感染群共有6個，其中4個是大城堡傳教士集會的次感染群，另外兩個感染源則在調查中，馬六甲Solok Duku宗教學校被確定為新感染群，目前已經有107名師生和他們的家人接受檢測，當中35名學生中有2人確診，10名老師和職員沒有感染，62名家庭中，有2人感染。

他說，有鑒於此，衛生部已經設立數個行動計劃，包括已經回家的學生，他們的家長或者監護人受促到鄰近的縣衛生局、診所或者醫院要求進行檢測；沒有回鄉的學生即要求繼續留在學校，同時聯絡衛生否要求進行檢測，校方也受促聯絡衛生局及提供資料。

諾希山勸告已經回鄉的學生和教職員，盡管沒有出現癥狀，也要時刻與家人保持社交距離，勤洗手，有必要可配戴口罩，同時不要群聚。

他表示，佳節要到，政府也放寬限制給家庭成員慶佳節，但即使是家人，依舊要維持襱社交距離，更不要奉行以往擁抱和親吻的佳節禮儀，尤其是家中有年長的父母及祖父母等，因為無癥狀者可能在接觸中就會把病毒傳染給這些高風險群體。

2留學生屬輸入型病例 3砂大生或是外出受感染

諾希山披露，在大學生群中，出現5個確診感染，2起是從外國留學生，3起是馬來西亞砂拉越大學（UNIMAS）的學生。

他說，衛生部只是對大學生進行健康檢查，除非出現癥狀，這是因為他們之前被困在校園中長達一個月，相等於2次的隔離期。

他說，2名留學生屬於輸入型病例，而3名砂大的學生可能是在外出的咖啡室受感染，而衛生部已經對他們的接觸者展開追蹤。

至於沒有返鄉鄉選擇留校的學生，他們依舊受到監督，因為盡管他們可能沒有外出，但依舊會與有外出的學校其他職員接觸。

在強制隔離的感染群中，在3萬2863人回國者中，2萬4503名接受檢測者中，360人確診，其中271人是在首日的檢測中被確診，89人是在隔離的第13天時接受檢測被確診。

另外，在4個活躍感染群中，吉隆坡富都今日新增18起病例，累計30起；森美蘭不叻士新增10起病例，累計161起；彭亨而連突Sungai Salan宗教學校增加3起，累計84起；彭亨文冬Benus新增1起，累計4起。

2個加強行管區，士拉央峇魯和八打靈奧斯曼巴剎一帶沒有增病例，而已經解除加強行管區的吉隆坡公市及士拉央北區同樣沒有新增病例。

盼保持雙位數 探討讓醫護員輪休

諾希山表示，當局將會根據疫情的發展來作決定，並希望能保持雙位數病例，並探討讓醫護人員輪流休假和輪值。

他也說，由於有條件行管令要到本月18日才知病例的升降，因此，當局將會監督狀況，再決定會否讓醫護人員休假。

他是針對醫護人員能否獲準放假問題如此說。

對於30歲的新冠肺炎患者從昔加末走路回瓜登家鄉時，暴斃在雲冰半途，並被確診問題，他說，衛生部仍在調查其病源。

他說，當局將會對其原本工作的地方，即昔加末的友人進行病例追蹤。

著重檢測8目標群

諾希山說，大馬有足夠的新冠病毒檢測能力，但衛生部依然會著重在8大目標群體的檢測，而不是檢查每個人。

他說，衛生部採取高效率、高成果和成本合理的策略，善用資源來檢測目標風險群，好過檢查每個人，而且也不知要查多少次。

“如果要進行更廣泛的檢驗，問題在於要檢驗多少次，因為除非被隔離，否則如果還在社區活動，病毒依然飄散在社區中，因此，與其檢驗所有人，衛生部將著重於目標群體的檢驗。”

他說，當局著重的8大群體，包括大城堡傳教士集會、宗教學校、封鎖疫區、感染群、巴剎、長者、外勞和醫護人員。

他說，大馬目前有45間實驗室進行冠檢驗，目前的檢驗能力是26673，昨天的檢驗數量是2萬5106，達到94%。

他說，過去3個階段的行管令也已有成效，我們已經贏得了戰鬥，但仍未贏得戰爭。

他說，而最新的有條件行管令的新措施，則需要民眾共同來遵守，以將傳染率保持在低水平。

他指出，該部將會監督每日病例和民眾的遵守度。

鼓勵僱主為外勞篩檢

在外勞管制方面，他說，外勞也是目標群體之一，但只限於雪隆一帶疫情紅區的外勞進行篩檢，並鼓勵僱主為外勞進行篩檢。

他說，至於霹靂，由於2周已沒有病例，屬於是綠州，因此，不需要進行篩檢，僱主若要進行篩檢是他們的選擇，但當局主要著重在外勞，尤其是建築工地的外勞，因為其他領域的外勞並沒有爆發疫情。