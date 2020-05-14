直清真寺週五祈禱解禁

（吉隆坡14日訊）掌管宗教事務的首相署部長拿督祖基菲里宣布，聯邦直轄區清真寺及祈禱所的周五祈禱，從明天起解禁，其他州屬則由宗教當局各自決定解禁日期。

他於今日在線上直播記者會上說，各州當局在解禁前，必須先聽取衛生部及國家安全理事會的勸告。

他表示，聯邦直轄區解禁周五祈禱，但卻必須遵守特定的條規，包括不可少過3名祈禱者（不包括宗教司）及不可超過30名祈禱者、進入及離開清真寺或祈禱所時，必須安排好路線及保持社交距離、參加祈禱者年齡必須超過15歲及不超過70歲、祈禱前必須攜帶身份證進行登記及測量體溫、必須註意個人防護，使用洗手液及佩戴口罩。

與此同時，雪州宗教局局長莫哈末沙基蘭阿末宣佈，週五開始，一些已被遴選的雪州清真寺將分階段恢復週五祈禱活動，但最多只能供12人參加。 《馬新社》一則報導引述莫哈末沙基蘭阿末的談話指出，當局目前暫時只允許清真寺官員和委員參加週五祈禱活動 。