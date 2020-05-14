諾希山：佔宗教學校感染群84.9% 無症狀者恐佳節播毒

（布城14日訊）涉及伊斯蘭宗教學校（madrasah/tahfiz）感染群的確診者中，高達84.9%竟然是無症狀者，衛生總監拿督諾希山對此感到非常擔憂，特別是開齋佳節將臨，一些以為自己很健康的無症狀者，可能在慶開齋時把病毒擴散出去。

諾希山今日在疫情匯報會上說，衛生部目前追蹤到370所宗教學校的1萬9209名學生和教職員，並對1萬2384人（64.5%）展開檢測，當中635人確診，其中有539人是完全沒有呼吸道問題的無症狀者，僅有15.1%的患者有癥狀。

他說，這個感染群目前尚有944人在等待檢測報告，另外1萬755人沒有感染。

他說，這已經導致他們的家人和接觸者早暴露在風險中，而若沒有任何預防行動，可能會引發社區感染。

他說，在370所宗教學校中，有120所與大城堡傳教士集會有關係，這些學校曾經5度參與集會活動。

“根據了解，在全國尚有超過千所私人宗教學校，他們迄今都沒有接受健康篩查，因此衛生部希望這些師生及校方可以站出來接受檢測，以避免病毒在不知不覺中擴散出去。”

諾希山說，根據檢測，這個感染群的傳染率為5.1%，相比一週前（5月7日）的4.4%提高不少，這顯示這個感染群的傳染率越來越高，也意味這個感染群是可以傳染更多人，這是讓人擔心的。

他說，截至今日，涉及宗教學校的感染群共有6個，其中4個是大城堡傳教士集會的次感染群，另外兩個感染源則在調查中，馬六甲Solok Duku宗教學校被確定為新感染群，目前已經有107名師生和他們的家人接受檢測，當中35名學生中有2人確診，10名老師和職員沒有感染，62名家庭中，有2人感染。

他說，有鑒於此，衛生部已經設立數個行動計劃，包括已經回家的學生，他們的家長或者監護人受促到鄰近的縣衛生局、診所或者醫院要求進行檢測；沒有回鄉的學生即要求繼續留在學校，同時聯絡衛生否要求進行檢測，校方也受促聯絡衛生局及提供資料。

諾希山勸告已經回鄉的學生和教職員，盡管沒有出現癥狀，也要時刻與家人保持社交距離，勤洗手，有必要可配戴口罩，同時不要群聚。

他表示，佳節要到，政府也放寬限制給家庭成員慶佳節，但即使是家人，依舊要維持社交距離，更不要奉行以往擁抱和親吻的佳節禮儀。