貿消部查5.3萬單位 多數違例商家沒標價

（古來14日訊）國內貿易及消費人事務部長拿督亞历山大表示，截至本月12日，貿消部在我國實施行動管制令期間共監督及檢查5萬3349個零售、批發及工廠單位，而大多數違反條例的商家主要涉及沒有標示物品價格。

亞历山大今天前往位於馬西的永勝貿易（馬）有限公司進行官訪活動後，在記者會上發表談話。

他指出，該部所檢查的單位包括4萬零469個零售單位、1萬1453個批發單位及1427個工廠單位。

“柔佛州方面，貿消部共檢查3687個單位，包括3207個零售單位、367個批發單位及113個工廠單位。”

他表示，經過檢查及監督，行管期間我國物品價格及供應皆處在穩定狀態，價格也合理，僅在行管初期短暫出現物價混亂情況。

他指出，為迎接接下來的開齋節及達雅族豐收節慶，該部將於近2天內公布佳節期間的11項統制品價格事項。

“在執法人員進行的檢查中，發現違例的多數商家犯下沒有標識價格的錯誤，接著就是超出物品頂價，如三層外科口罩超出政府所規定的頂價等。”

另一方面，他也提及，當局在行管期間共接獲368宗消費者投訴，並對其中103宗投訴個案展開調查。

此外，他也提醒公眾切勿購買手工制作的消毒液或消毒搓手液，並需要謹慎使用這些產品。