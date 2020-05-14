加深貿易文化往來 柔擬在新設辦事處

（新山14日訊）為鞏固柔新關系，柔佛州政府計劃在新加坡設立辦事處，讓雙方針對兩地的經濟、基礎建設、勞工、交通等課題進行交流。

柔佛州務大臣拿督哈斯尼表示，該辦事處將被命名為“柔佛投資公司”（Johor Investment Company），旨在加深柔州和新加坡的貿易和文化往來。

他透露，州政府是在重新審視及評估柔佛、新加坡、印尼經濟三角區（SIJORI）的關系後，提出這項倡議。

“這項計劃已經獲得首相丹斯里慕尤丁的支持，我們也已和外交部及交通部開會討論。”

哈斯尼說，柔佛投資公司並非外交部門，較貼切的角色是柔州駐新加坡辦事處，除了能夠加強兩地合作，也讓柔州公務員有機會與國際接軌。

他解釋，該公司的角色不會與貿工部重曡，但會與貿工部和大馬駐新加坡最高專員署配合。

他認為，該計劃將進一步提升柔州的經濟發展潛力，吸引外資，讓柔州人民受惠。

他也補充，柔州政府將會在來臨的開齋節結束後，召開會議進一步討論設立該辦事處的更多細節。

命名柔投資公司 隸屬大臣署

柔佛州公共工程、交通及基設委員會主席莫哈末索里翰受詢時披露，成立柔佛投資公司的計劃已定案，今年內可落實。

他解釋，該辦事處雖然名為公司，但並非官聯公司，而是隸屬柔佛州務大臣署。

“事實上，其功能更像是一個讓柔佛州與新加坡交流更順暢的討論平台，討論範圍也不止限於經濟貿易，也包括交通、基礎建設及客工等課題。”

他說，柔州政府未來不排除將於印尼設立類似的辦事處。

哈斯尼今早在州議會休會後，在國盟州議員的陪同下於州議會大廈禮堂召開記者會，如是披露。

在記者會上，哈斯尼也呼籲所有州議員，遵從柔佛蘇丹依布拉欣陛下的施政禦詞，負起身為人民代議士的責任，幫助人民度過冠狀病毒病疫情難關。

他提到，柔州疫情“轉綠”後，各行各業陸續複工，他提醒業者嚴格遵守相關標準作業程序。