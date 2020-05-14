感慨疫情讓它喘息變乾淨 2媽媽寫歌謝地球

（瓜拉登嘉樓14日訊）地球媽媽在冠病疫情籠罩下得以暫時擺脫受污染狀況，兩位來自瓜登的媽媽為此有感而發，創作一首歌曲感謝地球，並選在今年母親節發表這首有意義的歌，感謝地球這位“偉大的母親”無私奉獻，給予人類溫暖的家，終於在這危難一刻得到喘息機會，恢複清澈美麗的面貌。

兩位媽媽分別是38歲的補習中心院長丘鏸心及39歲的自由業者伍彥婷，她們在行管期間通過手機一來一往溝通，慢慢斟酌字句和旋律，最終完成這首名為《地球媽媽》的歌曲，作為獻給地球、所有媽媽和孩子們的禮物。

伍彥婷受訪時指出，她與丘鏸心是中學同學，曾在中學時期合作創作歌曲，她負責寫詞，丘鏸心譜曲，所以這次寫好《地球媽媽》的歌詞後，就想起丘鏸心，並把歌詞傳給她。

歌詞淺白易懂

她說，一直以來想要寫一首關於大自然的歌曲，可是生活及工作兩頭忙，沒有時間好好坐下來創作，這次行管期放慢了生活步伐，看到新聞報道地球變幹淨了，湧現靈感創作了這首歌。

“這首歌的歌詞淺白易懂，不只是唱給大人聽，也希望小孩可以明白，了解破壞環境帶來的後果，傳達保護環境訊息，呼籲大家一起愛護地球。”

她表示，選擇在母親節發表這首歌，是因為她們有感自古以來的媽媽們都為自己的家犧牲和努力，好比地球的大愛，這首歌當作送給地球的“禮物”。

“我們希望媽媽們好好愛護自己的孩子之餘，也和孩子們一起來珍惜我們的家，一起努力為孩子們留下本應美好的大自然。”

擬正式錄音廣泛傳唱

丘鏸心受訪時指出，她一直以來都關心環保議題，盡量讓環保成為一種生活方式，通過自己微薄的力量守護地球。

她說，當她收到好友彥婷的歌詞時，心里十分感動及感觸，一口答應為這首歌譜曲，使用鋼琴創作了這首歌，通過歌曲提醒自己身為地球孩子該盡的責任。

“希望這首歌能讓你我在感恩自己的媽媽當兒，不要忘了感恩地球媽媽，地球媽媽是我的家，也是你的家，我們的家。”

曾是歌手的丘鏸心連同9歲兒子及6歲女兒在家里邊彈邊唱《地球媽媽》這首歌，錄制的視頻已在母親節當天上傳至Youtube與大家分享。

她說，這是一份極具意義的母親節禮物，特別送給無私奉獻的地球“媽媽”，呼籲大家保護地球，在疫情之後停止破壞地球。

她透露，她所分享的彈唱視頻是Demo版本，目前正與朋友商量為歌曲編曲及正式錄唱，希望可以廣泛傳唱，提醒大家關心地球。

《地球媽媽》（Mother Earth)（歌詞）

地球媽媽是我的家

地球媽媽是你的家

當地球媽媽說她病了

我們 卻笑她胡亂說話

沒人相信

藍藍的海洋里 珊瑚都白化

沒人看見

一片一片森林 不停遭砍伐

當地球媽媽說她累了

我們 只是把雙眼閉上

沒人願意

為這深愛的家 放慢步伐

人們只要

有大把的錢花 就幸福了嗎

察覺了嗎？

紅紅的太陽 越來越熱啦

看到了嗎？

饑餓的北極熊 已經沒有了家

當可愛的考拉 在林火中掙紮

當可怕的蝗蟲 吞噬大片莊稼

終於有一天 地球媽媽生氣啦

當活潑的海豚 擱淺在沙灘上

當我們的孩子 在煙霾中長大

終於這一天 地球媽媽生氣啦

把病毒帶到每個國家

人類一個一個被關押

人們隔著頻幕對話

就連擁抱都開始害怕

(地球媽媽是我的家

地球媽媽是你的家)

人類絕跡的時候

地球媽媽在療傷

藍天白雲回來了

森林長出新枝椏

動物回到了老家

如果有一天 牢籠都打開了

你會珍惜自由 會愛護地球嗎

如果有一天 孩子們都長大了

他們會有一個安好的家嗎