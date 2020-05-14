土團錄音揭堅拒與巫統合作 敦馬哽咽保證辭職

（吉隆坡14日訊）一段聲稱是馬哈迪於2月23日在土團黨會議的談話錄音曝光，錄音顯示馬哈迪在會議中，低聲要求黨員不要再強迫他做一些違背其原則的事情，他甚保證他會兌現承諾，答應辭職。

週四公開的這段長達2分鐘27秒的音頻，也是馬哈迪陣營的“土團黨電視”（Bersatu.TV）再度揭露第二段內部會議錄音。

這段音頻一開始就闡明，這是馬哈迪在拒絕與巫統合作後，向黨員道出壓抑已久的心聲的錄音。

在這段錄音內容，被指是馬哈迪的聲音說：“我答應我會辭職，我就會辭職。如果我答應辭職，但卻沒有，那就是我的錯，因為這項決定在我手上。”

“沒有誰可以說出‘不要辭職’這類話。如果我已經做好決定。我就會請辭。之後，我剛才所說的事情可能會發生。譬如必須委任新的，決定該人是否可以獲得大多數的支持及其他。”

“如果（黨員）要我回來，我也會回來。”

“也因為這樣，今天也有支持我的另一方舉行會議，我所要傳達的訊息以及必須覲見國家元首等計劃，以闡明我得到大多數支持。”

他說，沒有這樣做的必要，因為他已經獲得大部分支持，而且他也仍未辭職，這就是事情的真相。

音頻中略帶哽咽的聲音說：“抱歉，我過於感性，我意識到我的時間已不多，這也是我的看法。”