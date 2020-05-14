恐如愛滋病 新冠病毒或永不消失

（日內瓦14日訊）世界衛生組織專家警告，新型冠狀病毒可能成為風土病（endemic），或永遠不會消失，就如愛滋病毒（HIV）一樣，人類需要學習與它共存。

世衛組織公共衛生緊急計劃執行主任瑞安說，全球抗疫之路，還有漫漫長路。對於不少國家開始解封，恢復正常生活，他表示若要減輕目前的風險評估，需要“非常嚴格”的病毒控制措施。

他說，“把這點說明很重要：這種病毒可能演變成另一種特殊疾病，這種病毒可能永遠不會消失。我們必須務實一點，我認為無人能預測此疾病終將消失，我認為這無法承諾也無法設下日期，此疾病恐成為長期問題，但也可能不會。”新冠病毒恐成為像愛滋病毒的另一種流行病毒，若無疫苗，全球人口需要數年時間才能建立足夠免疫。

瑞安強調，即如麻疹一樣，就算有疫苗，該病仍沒有被消滅。

縱有疫苗也沒能根除

目前，全球正研發超過100種可能能對付新冠病毒的疫苗，其中幾種甚至已進入臨床試驗階段。

他說，研發出新冠病毒疫苗的希望仍存在，但就算如此，仍要花很大努力去生產疫苗並將它們分發到世界各地有需要的人手上，當中每一個步驟都充滿挑戰性。

世衛傳染病及流行病專家范克爾克霍夫也指出，雖然有些人對目前的情況感到失望，不過一些國家能夠控制疫情，顯示在沒有醫藥干涉的情況之下阻止病毒蔓延仍是可能的。

與時間競賽 中美英8種疫苗臨床試驗

病毒疫苗研究與時競賽。截至本月11日，110個正在研發的新冠病毒疫苗已在世界衛生組織官網上備案，8個已進入臨床試驗，其中4個來自中國研發團隊，3個來自美國，一個來自英國。各研發團隊採用的技術平台分別為非複製性病毒載體、RNA、滅活疫苗和DNA。

目前在中國，至少已有超過15家企業和科研機構展開疫苗研製工作。其中，軍事科學院軍事醫學研究院的腺病毒載體疫苗已於4月12日開展二期臨床試驗。國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司，亦各自聯合有關科研機構研製的滅活疫苗，則分別於4月12日、13日獲得一二期合併的臨床試驗許可。中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗也於4月28日啟動了臨床試驗。

在歐美，有3個研發團隊的新冠疫苗也正在加速臨床試驗和研發生產，目標是在今年秋天獲得緊急使用授權。總部位於美國麻省的生物公司Moderna，5月7日宣布該公司的新冠病毒疫苗二期臨床試驗已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准。而美國大型藥廠輝瑞與德國生物公司BioNTech正在研究的一款新疫苗，5月4日也在美國開展了人體試驗，或於9月上市。這兩個團隊均使用RNA疫苗。

爭取9月上市

在英國，牛津大學研發的疫苗是採用ChAdOx1病毒載體（一種腺病毒弱化版本），技術平台為非複製性病毒載體，相關臨床試驗已在當地展開。研究團隊預計今年夏天可以評估疫苗的有效性，最快在9月上市。

9月聯大恐開不成 全球領袖難赴會

聯合國秘書長古特雷斯表示，受疫情影響，世界領導人和為數眾多的其他參與者“不太可能”於9月聚集在美國紐約，參加年度的聯合國大會。

古特雷斯接受法國週刊《巴黎競賽雜誌》訪問時稱，他正研究數個替代方案。不少外交官表示，這場年度會議最終將以視訊方式舉行，特別在今年是聯合國成立75週年之際。

今年是成立75週年

聯合國工作人員及外交官自3月中旬以來一直在家工作，這樣的工作狀態至少會延長至6月底。

聯合國年度大會定於9月15日開始，而包含數十位世界領導人談話的會議定於9月22日開始，屆時將於紐約舉辦的聯合國大會將於場邊舉辦數百場活動、以及數千場雙邊和多邊會議。

自1945年聯合國成立以來，聯合國大會從未被取消過。

去夜店致學生受感染 韓擬起訴隱瞞行程教師

韓國過去一天新增29宗確診個案，其中26宗是本土病例，而與首爾梨泰院夜店群聚感染個案增至120宗，全國累計1萬991人確診。

仁川一名25歲補習班教師，到過爆發疫情的夜店，確診後還隱瞞職業，令補習班群組感染人數增至13人。新聞曝光後，該教師的行徑引發輿論譴責，有網友憤怒批評，“雖然是在補習班教課，但你也是一名老師啊！怎麼這麼沒有良心？學生們應該向你追責！”

針對該名教師不負責任的行為，仁川市政府計劃提出刑事起訴，官員認為，如果他及早透露自己的職業，就可以預防集體感染。

擬逐步解封邊境 歐盟盼重啟旅遊業

歐洲多國繼續放寬外出限制，歐盟提議逐步重開成員國之間的邊境，期望在今年夏季重啟旅遊業。繼波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞宣布本周五開始互相開放邊界，共建區域性“旅遊泡泡”（travel bubble）。奧地利和德國也已經同意分兩個階段，重開兩國之間的邊境。

歐盟經濟事務專員真蒂洛尼說：“我們的訊息是，即使附帶安全措施和限制，今年夏天我們要迎來旅遊季。”旅遊業是歐盟27個成員國的主要產業，正常情況下約佔歐盟區域內生產總值的10%。然而，受疫情影響，目前幾乎全歐洲旅遊業務停頓。原本沒有邊境管制的神根區內，最少有17個國家實施了緊急邊界管制。歐盟委員會預計，受疫情影響，歐盟旅遊業可能裁減近640萬個工作崗位。而在疫情爆發前，歐盟旅遊業的僱員總計達1200萬人，這意味超半數業內人員面臨失業。