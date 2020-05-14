再抨中國抗疫不力 特朗普：100份貿協都難抵損失

（華盛頓14日訊）美國總統特朗普再就新冠肺炎疫情批評中國，在推特發文指，與中國打交道是非常昂貴的事，兩國剛達成貿易協議，連墨水都幾乎未乾，全球就被來自中國的瘟疫打擊。他形容，就算100份貿易協議也不可能彌補疫情帶來的損失，以及那些無辜逝去的生命。

特朗普近期不斷抨擊中國，指中方未有盡力制止新冠病毒在全球擴散。美國17個州的共和黨檢察長昨天去信特朗普，尋求與聯邦政府聯手，要求中國為新冠病毒的傳播承擔責任。

信中稱，中國政府可能隱瞞或錯誤提供有關病毒傳播的信息，令疫情蔓延，不少美國民眾受害或死亡，國家經濟受損，企業遭到破壞。發起聯署的佛州檢察長表示，期望包括民主黨檢察長在內的更多成員加入，共同要求中國以某種形式為疫情負責及賠償。

17州檢察長促究責

特朗普過去多次提及，來自中國的這場“瘟疫”（Plague）對美國造成的傷害超過偷襲珍珠港及911恐襲事件，也超過越戰。值得留意的是，特朗普經常使用“瘟疫”一詞，沒有用“大流行病”（pandemic）。

特朗普對中國和世界衛生組織對疫情的處理相當不滿，認為中國本可將疫情控制在中國國內，而世衛也本可提早給出預警，但這些信息都因為兩者的不透明被隱瞞。

根據中美於今年1月15日簽署的首階段貿易協議，中國將以2017年的採購規模為基準，在未來2年內增加採購2000億美元（約8670億令吉）的美國農產品、能源、商品與服務。美方將對1200億美元中國商品加徵的15%關稅減半至7.5%，但仍保留對價值2500億美元中國產品加徵的25%關稅。

特朗普上週表示，將在一兩周後公佈報告，披露中國是有否履行貿易協議。

延長行政命令一年 繼續封殺華為中興

特朗普也宣布，將去年5月簽署的一項行政命令延長一年。外界相信，特朗普的行政命令直接針對中國企業華為及中興通訊。

特朗普去年5月15日引用《國際緊急經濟權力法》，在美國受威脅的情況下，賦予總統實施商業管制的權力。商務部可以禁止美國公司採購對國家安全構成風險的企業所製造之電訊設備。

行政命令無提到國家或公司名字，但外界普遍認為，矛頭是指向中國的電訊設備供應商。

FBI及國土部發警告 中駭客圖竊疫苗研究

美國一個月內第二次發出警告，指獲中國政府支持的駭客企圖竊取美國研究人員及醫護機構的新冠病毒研究資料。

美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部發出聯合警告，聲稱來自中國的駭客對醫療及藥物研究構成嚴重威脅，又指駭客企圖入侵網絡系統，竊取有關新冠病毒疫苖、治療及檢測的公共衛生數據及相關知識產權。聲明沒有指明駭客是否已成功取得有關資料，但指會在稍後時間公布有關技術資料。

中國外交部發言人否認這項指控，並稱中國在疫苗的研發工作領先全球，批評在無證據下誣陷造謠是不道德。