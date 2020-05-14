劉華才：免影響復甦 擬策應對破產潮

（吉隆坡14日訊）民政黨主席拿督劉華才博士建議政府未雨綢繆，及早擬定策略應對國內可能出現的破產潮，以免破產者過多，影響國家經濟復甦的腳步。

他今日發文告指出，由於新冠肺炎正在全球肆虐，許多國家被迫採取封銷措施防止疫情擴大，同時也導致經濟停擺，各國不單紛紛掀起失業潮，如今破產潮也開始慢慢湧現。

“根椐日本信用研究公司東京商工早前的調查顯示，截至4月28日，因新冠肺炎疫情而破產的日本企業數量達到100家。此外，美國也恐掀起了一股違約破產潮。《華爾街日報》報道，美國已有一大票石油公司申請破產保護。”

劉華才建議政府修改《2016年新破產法令》，將破產申請的最低門檻從現在的5萬令吉債務提高至10萬令吉，以免更多人陷入破產的困境。

他也吁請報窮局考慮讓破產超過10年，並符合特定條件的人士脫離窮籍，恢復自由，讓他們重新投入社會建設工作。

“根椐媒體報道，截至2019年8月，國內破產宗數達30萬908宗；而且35至44歲的國人破產人數的佔35%。如果政府能夠協助讓更多人擺脫窮籍，非但可減輕國家經濟可能面對的衝擊，更可讓這些人重新投入社會，為國家經濟貢獻。”

他也再次吁請政府考慮擬定新冠肺炎法案，為受疫情影響領域的業者，如建築業者、旅游業者及酒店業者提供無法履行工程合約或供應合同的援助條文。