“要開除我 我須在場” 敦馬吁慕尤丁遵守黨章

（八打靈再也14日訊）前首相兼土團黨主席敦馬哈迪指出，如果土團黨要召開最高理事會議開除他的黨籍，應該依據黨章讓他列席。

他在社交媒體分享的視頻中說，根據黨章，主席才是最高的領袖，由主席召開和主持最高理事會會議，在會議中決定各項政策。

“我看到有關召開會議的邀請函，我和署理總裁拿督斯里慕克力都沒有受到邀請，此舉已經違反黨章，會議必須由我主持，最高理事出席，才可以作出重要的決定。”

他說，他在擔任巫統主席時，當初要開除時任署理主席拿督斯里安華，後者也受邀出席會議，也可以發言。

“我發現首相兼土團黨總裁丹斯里慕尤丁可能患上‘巫統病’了，他喜歡不根據黨章做事情，例如他還以為拿督斯里韓沙再努丁是土團黨的總秘書，韓沙不能成為總秘書，除非與我討論，這是黨章所闡明的。”

他說，土團黨最高理事會已經決定，從巫統退黨的人必須成為獨立一段時間，成為土團黨黨員後，不能擔任黨職，如果在大選中有不能成為候選人上陣。

“顯然委任韓沙擔任總秘書是錯誤的，可是慕尤丁還是這麼做，韓沙不是總秘書，而是拿督斯里馬祖基，馬祖基也是由慕尤丁委任，而且是合法的委任。”

他也說，執行秘書發出邀請函也沒有提及是何者的指示，他沒有發出指示，根據黨章，只有主席一人可以發出指示，除非主席生病、不在國內和不能發出指示。

“慕尤丁也不能宣佈他才是黨主席，這也不符合黨章。”

他指出，上述會議的邀請函也沒有提案。

“為當首相不息毀黨 慕尤丁令我傷心”

敦馬說，他感到傷心，慕尤丁已經不再遵守條例，只是為了繼續成為首相，甚至委任其支持者擔任正副部長，慕尤丁是否獲得大多數國會議員的支持，必須在國會召開會議才能知道他是否真的獲得大多數的支持。”

“我感到傷心，我與慕尤丁一起創立土團黨，慕尤丁如今卻導致土團黨毀滅，如果今天舉行大選，如果他輸了，不能成為首相，一旦國會解散了，土團黨也會毀滅，因為無法獲得希盟的支持，也無法獲得巫統的支持。”