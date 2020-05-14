建築業外勞即起檢測 佳日星：復工後勿鬆懈

（檳城14日訊）檳州建築業所聘請的外籍員工，即日起可前往馬球場（Padang Polo）進行新冠肺炎檢測，檳州地方政府委員會主席佳日星希望業者繼續跟進員工健康情況，復工後勿掉以輕心。

他今日在馬球場檢驗站召開記者會說，檳州執行階段性復工策略後，制造業及建築業已逐步復工，前提是所有外籍勞工須接受肺炎檢測才可復工。檳島共109處建築工地，共1萬8552名外籍員工，威省則有127處建築工地，3萬2656名外籍員工。

他說，全檳超過5萬名外籍員工復工都需接受檢驗，其中制造業及建造業佔多數。因此，檳州地方政府與市政廳商議後，與檳州建築及材料商公會及馬來西亞房地產商公會合作，率先讓建築業外籍員工接受檢驗，由雇主承擔檢驗費用。

馬球場設檢測站

他說，檳州建築業對州內經濟推動扮演重要角色，這次在馬球場維持一個月的檢測站除了減輕醫院負擔，也更有效率，讓外籍員工盡快復工，間接助州內經濟恢復正軌。

“檢測站也會有警方及警衛隊人員駐守，確保檢驗者保持社交安全距離，讓檢驗順利進行。”

他也說，醫護人員會在BP Lab進行檢驗，檢驗結果受衛生部承認，檢測結果呈陰性者須持證書復工，業者可在3天前郵寄至[email protected]報名，為外籍員工提供檢驗。

獲准開放堂食 食肆須守14程序

此外，佳日星說，明日起獲准開放堂食的食肆也需遵守14項標準作業程序，包括必須先外籍員工進行肺炎檢測。

他說，檳州在清潔、環保及綠意等方面居全國之首，如今疫情當前，檳州更要做前鋒，嚴厲執法，希望各行業業者及民眾互相配合，遏止所有感染機會。

檳島市長拿督尤端祥說，州政府尚有9項房屋計劃受疫情影響而擱置，即佔檳島建築工業的10%，因此，至早上10時30時為止，已有270名外籍勞工接受檢驗。

與會者尚有檳州建築暨材料商公會會長拿督林智棟及馬來西亞房地產商公會檳州分會主席拿督杜進良等。