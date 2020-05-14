黃思敏：赴喜來登集會 林桂億阿茲曼早有預謀

（雙溪大年14日訊）吉打州行政議員黃思敏認為，西塘區州議員林桂億及魯乃區州議員阿茲曼的退黨早有預謀。

他說，兩人從“喜來登行動”至今年3月1日丹斯里慕尤丁出任首相整個過程都有參與其中，包括出席喜來登集會及出現在慕尤丁住家等。

黃思敏說，其中有人在慕尤丁出任首相當天，在臉書上貼出“good day”、“等著瞧”等喝彩，叛變之心早已經顯露無遺。

“他們一開始就有參與，包括都有出席喜來登集會，甚至出現在慕尤丁的住家等，他們認同與巫統及伊黨組成新政府 ”

他強調，林桂億及阿茲曼以黨內派系分裂、公正黨對黨員採取紀律行動等為跳槽理由，是一個“荒謬”的藉口。

黃思敏昨晚在人民公正黨主辦的“吉霹政變，暗流湧動？”政治講座上主講時，如是指出。有關講座會是以臉書直播方式進行，主持人為人民公正黨青年團法律局秘書林志權，另外一名主講嘉賓為霹靂州人民公正黨副通訊主任兼迪遮區州議員黃詩情。

黃思敏說，人民公正黨及安華對兩名退黨議員已很仁慈，因為即使種種跡象顯示他們叛變，不過，黨並沒因此採取行動對付他們，或要求黨對付他們等，最後是他們自己宣佈退黨。

黃思敏也是峇甲亞蘭區州議員，他抨擊2名州議員退黨，促成了壯大伊斯蘭黨在吉打州的實力，對於希盟成立中庸的理念衝擊非常大。

他揶揄林桂億及阿茲曼，沒有在當時（3月1日）直接宣佈跳槽，是因為他們必須等待“主人”的指示，所以才會等到最有利的時候才宣佈退黨。

他認為，慕尤丁是在土團黨黨選面對慕克力的挑戰，及敦馬哈迪通過國會提呈對他的不信任動議後，為了加速及擴大政治版圖，才通過吉打州政變絆倒慕克力，導致吉打州上演政變。

他說，希盟在509執政吉打州後付出許多努力，包括積極招來外資，讓吉打州在全國獲得最多外資州屬排名僅在雪州及檳州之後。

他在總結時強調，有沒有當官、有沒有執政並不重要，最重要做人要有原則、頂天立地並對得起天地良心，不要做出背叛的事情。

“選民不用擔心，我將會繼續服務人民及為社會服務。”