柔州議會大陣仗安檢 議員禁帶手機

（新山14日訊）柔佛州立法議會今早召開，史無前例的禁止州議員攜帶手機進入議會廳。當局更是大陣仗出動金屬探測器，執行嚴格的安檢程序。

柔佛州第14屆立法議會第3期第1次會議在依斯干達公主城柔州行政中心舉行，隨著馬六甲和霹靂州議會在近期先後鬧出撤換議長風波，同為“變天”後首次召開的柔州議會，也備受各界關注。

適逢有條件行動管制令期間，當局嚴格執行防疫措施，包括限制各家媒體的採訪人數，以及媒體必須接受體溫檢測。

媒體記者和攝影今早陸續到場，並被指示往州議會大廈媒體室測量體溫，當局只開放一個小時進行檢疫程序，遲到及沒有遵守防疫措施者則不被允許入內。

柔州議會首度有首相出席

首相丹斯里慕尤丁首度以州議員的身份，出席柔佛州立法議會，這也是柔州議會首次迎來首相出席。

慕尤丁是巴莪國會議員兼甘蜜區州議員，他也是我國有史以來，首個兼具國州議員身份的首相。

柔佛州在“變天”後首次召開州議會，未有如外界揣測般出現“火花四射”的場面，而是在平靜的氣氛下結束。

議會在上午9時30分召開，柔佛蘇丹依布拉欣陛下致御詞後，希盟陣營的柔州議長蘇海山在上午9時55分左右，宣布陛下離席及休會。

基於我國正實施有條件行動管制令，今期會議只召開一天，值得一提的是，由於朝野議員皆沒有提呈臨時動議，因此，希盟議長蘇海山的任期料將到今年9月份才結束，早前盛傳希盟將對巫統的柔州大臣哈斯尼提呈不信任動議，也有待下次會議才能“揭曉”。