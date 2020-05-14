僱聯：公僕沒理由領特別援金 私人界失收入更須援助

（吉隆坡13日訊）馬來西亞雇主聯合會（MEF）指出，政府不需要為公務員提供開齋特別援助，反之應該讓在行動管制令期間面對減薪、減少津貼或被迫休無薪假的私人界員工更多援助。

僱主聯合會執行董事拿督三蘇丁說，當小商人和自僱人士因疫情而失去收入來源時，反觀公務員在行動管制令及有條件行管令期間並沒有虧損，依然享有工資與津貼，不需要特別援助。

早前，Mydin連鎖超市老闆阿米爾阿里曾要求公務員分擔疫情爆發帶來的經濟負擔，認為公務員應該降薪，幫助受影響最大的窮人。

他還因為在社交媒體提議“那些賺取3000令吉或以上的人進行減薪”的言論惹怒公務員。

政府日前宣布，將於5月20日發放500令吉的2020開齋節特別援助金給56級別（Gred 56）及以下級別的公務員；退休公務員也能獲得250令吉。

公務員獲全額薪水

較早時，政府在對抗疫情所推出的“關懷人民振興配套”，根據財長賽夫魯指，政府已批准140萬令吉特別援助金發給公務員，每人500令吉。

另外，希盟秘書處曾籲請政府重新檢討公務員房屋貸款局（LPPSA）不會延長或暫停旗下房屋貸款償還期的政策。

不過，公務員房屋貸款局發表聲明稱，公務員及已退休的公務員在行動管制令期間獲得全額的薪水及退休金，絕對有能力償還貸款，因此將不會延長或暫停旗下房屋貸款的償還日期。