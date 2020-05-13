議員不能在國會發言 敦馬：這是甚麼政府？

（八打靈再也13日訊）前首相敦馬哈迪說，他已準備要在國會下議院會議中提呈不信任首相動議時，解釋當中的原因，但國會如今只召開一天的會議，且不允許國會議員發言，看起來是有人要阻止他在國會會議中發言。

“國會議員不能在國會的會議中發言，這是什麼政府？”

他在一則視頻中指出，目前的這個政府並不合法，首相丹斯里慕尤丁當時指本身已獲得大多數的支持，但只有在國會中才能確定此事，可是，即將召開的國會會議卻又不讓國會議員辯論和投票。

“現在他或許獲得大多數國會議員支持，因為他委任許多人擔任職位，甚至連我的支持者也受委，但當時我已經獲得114名國會議員的支持了。”

他說，由於當時沒有召開國會會議，所以無法確定哪一方獲得大多數國會議員的支持。

“儘管議長已經接納了我要提呈的不信任首相動議，讓我可在國會挑戰慕尤丁沒獲得大多數國會議員的支持，但現在卻不能提呈，連政府的法案也不能提呈。 ”

國會下議院議長丹斯里阿里夫宣佈，下週一（18日）的國會下議院會議只有國家元首陛下開幕儀式，之後，國會就休會。

5月18日國會會議只會進行國家元首發表施政禦詞，因此國會不會有辯論政府法案和政府事務環節。

馬哈迪說，國會下議院會議應該有辯論和投票環節，如今卻只能聽國家元首發表施政禦詞而已，此舉根本不合規定。

“這根本不是國會會議，我們要求召開為期8天的國會會議，現在只有1天，而且不能發言。”

他說，交由法律專家去說明這個一日國會會議是否合法。