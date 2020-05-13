“希盟辱我反為我添人氣” 納吉：只給數小時搬官邸物品

（吉隆坡13日訊）前首相拿督斯里納吉嘲諷希盟，為了打擊和羞辱他而做出的種種舉動，反而為他增添人氣，並加強人民對他的支持度。

他坦言，在下台後的這兩年期間，他和家人經歷了足夠恐怖的壓力，希盟並沒有以尊敬國家首相體制的方式待他，並只給他和家人幾個小時的時間，以便他們把私人物品搬離首相官邸。

他週三配合巫統74週年黨慶接受特別訪談時說，他們在首相官邸住了9年，肯定有很多個人物品、禮物、紀念品，但卻沒獲得多少時間將這些東西搬出來。

“我當首相時，並沒有限制（前首相） 敦阿都拉搬離物品的時間，他用了6個月非常小心地搬走他的東西……有些是情感價值貴重的物品，有些是其他國家領袖贈送的，這些都要謹慎處理。若破碎了，不只是對自己的損失，也是國家的損失。”

他形容當時就好像被趕出門一樣，這種行為極為過分，因此，當希盟一次又一次地這樣做時，人民開始同情他。

“希盟的羞辱和報復方式起到反效果，更促成Bossku風潮，讓人民對我、巫統和國陣的支持度有所增加。”

他強調，希盟政府沒有根據其他民主國家政權轉移的傳統做法，不是對他本人，而是對“國家首相”的機制的不敬。

納吉指出，國陣在上屆大選中奪下79個國會議席，如果沒有人跳槽，在今日的政局中便擁有極大優勢，或許最高元首會讓巫統領袖再度任相和成立政府。

“但是，我們的人沒有耐力、沒有韌性，敗選後就覺得沒有未來、沒有希望，彷彿世界末日，實際上這是上天給我們的考驗。”

他認為，這些跳槽者對黨鬥爭沒有遠見，失去了當初在國陣旗幟下在勝出的巫統支持者基礎，相信這些人如今已經自知作繭自縛。

納吉指出，接下來國盟政府將要面對的最大挑戰，可能是在國會提呈財政預算案以尋求投票通過。

“等7月吧，但是7月（提呈不信任動議）也必鬚根據議會常規，國會將優先處理政府事務，私人動議則會放在後面。只有在提呈財政預算案時需要投票，（反對黨）只有在這裡有機會，我們將會在這裡面對到最大的挑戰。”