返國360公民確診 邊界管控或最後放寬

（布城13日訊）邊防管控可能會是最後放寬的領域。

衛生總監拿督諾希山在衛生部每日冠病疫情匯報會上說，政府非常關注邊界的防控，因為目前在回國的人中就有360人確診，更有88人是在第二度進行檢測時才確診。

他說，政府目前對開放邊界很謹慎，並經考慮後才會開放這個領域。

他說，政府也很關注本土感染，如果本土感染受到控制，而全球的疫情也趨緩，政府或許考慮開放邊界，但還是有相關的SOP。

觀察效果決定開放更多領域

“或許日後入境的SOP是先讓他們隔離14天再進行檢測，沒有感染才讓他們結束隔離。”

他指出，衛生部考慮許多事情，但是還未有決定，目前必須嚴守邊界，除了抵達我國時及隔離後的13天需要檢測，如果在這期間有出現症狀，也必須檢測。

另外，諾希山說，政府需要先觀察PKPB的效果後，再決定是否陸續開放其他的經濟行業。

他說，目前仍屬於有條件行管令病例的潛伏期，相關的結果需要等到5月18日後才能觀察到。

他強調，目前看到的確診病例數字等，都是第三和第四階段行動管制令所取得的結果，因此仍需要觀察接下來一至兩週時間的疫情變化。

他是針對理髮店重新開放，會否參考美國和日本允許理髮後出現新感染群一事如此說。他說，如果能夠控制住疫情，那政府可能有新的決定，開放更多的經濟領域。

“反之如果增加則需要再作出調整，一切都是取決於民眾，民眾遵守和自律。”

他說，只要傳染數降低，就可以開放更多領域，甚至也會考慮開放社會和教育領域。